Tofaş: 109 - Gaziantep Basketbol: 107

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında TOFAŞ, normal süresi 95-95 biten maçta Gaziantep Basketbol'u uzatma sonucunda 109-107 yendi.

Tofaş: 109 - Gaziantep Basketbol: 107

TOFAŞ bu sonuçla ligde 18. galibiyetini elde ederken, Gaziantep  Basketbol 17. kez mağlup oldu.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta 5. dakika 11-11 geçildi.  Taraftarının da desteğini arkasına alan Bursa ekibi, Mejia ve Crocker ile hızlı  hücumlardan skor buldu ve ilk periyodu 31-24 önde bitirdi.

İkinci periyoda iyi başlayan Gaziantep Basketbol, Miller ve Murphy ile  ürettiği sayılarla 12. dakikada skoru lehine çevirdi: 31-32. Owens ve Barış  Ermiş'in basketleriyle üstünlüğü tekrar ele geçiren TOFAŞ, 15. dakikada farkı  tekrar çift hanelere (44-34) çıkardı. Bursa ekibi, soyunma odasına da 56-50 önde  gitti.

Maçın ikinci yarısına da hızlı başlayan taraf konuk ekip oldu.  Fremanis, Miller ve Carter üçlüsünü hücumlarda iyi kullanan kırmızı-siyahlılar,  tekrar skorda üstünlüğü ele geçirdi: 56-57. Karşılıklı basketlerle devam edilen  maçta Gaziantep Basketbol son periyoda 77-76 önde girdi.

Son periyot büyük çekişmeye sahne olurken, taraflar birbirlerine  üstünlük sağlamayı başaramadı ve normal süresi 95-95 biten müsabakada uzatmaya  gidildi.

Uzatma bölümünde Henry ve Morgan ile etkili olan TOFAŞ, karşılaşmadan  109-107 galip ayrıldı.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Serkan Emlek, İsmail Aydın, Can Mavisu

TOFAŞ: Morgan 31, Yiğit Arslan 4, Mejia 15, Henry 20, Owens 14, Barış  Ermiş 4, Crocker 17, Efe Beşok 2, Kadji 2, Muhsin Yaşar

Gaziantep Basketbol: Armand 25, Carter 27, Miller 27, Balazic, Erol  Can Çinko 9, Orhan Haciyeva 2, Kadir Bayram, Freimanis 11, Can Uğur Öğüt, Murphy  6

1. Periyot: 31-24

Devre: 56-50

3. Periyot: 76-77

Normal süre: 95-95

Beş faulle çıkan: 40.42 Freimanis (Gaziantep Basketbol)

Kaynak: Skorer

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