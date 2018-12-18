TOBB Türkiye 100" Programı İçin Şirket Başvuruları Başladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) Türkiye 100 programı kapsamında Kırşehir'de şirket başvurularının başladığı bildirildi.

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğiyle, Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketlerinin belirlenerek, söz konusu şirketlerin görünürlüklerinin arttırılmasının amaçlandığı anımsatıldı.

Başarılı şirketlerin ekonomik bağlantılarını kuvvetlendirmek amacıyla 2011 yılından beri "TOBB Türkiye 100" programının yürütüldüğü hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2012-2015 dönemi satış gelirleri dikkate alınarak listeye giren Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği konferans salonunda 25 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirilen tören ile ödüllerini aldılar. Türkiye 100 şirketleri, değerlendirmeye alınan dönemde, satış gelirlerini ortalama yüzde 438 oranında, çalışan sayılarını da yüzde 74 oranında artırmışlardır. Türkiye 100 listesindeki şirketlerin faaliyet gösterdikleri sektörlerin çeşitliliği, Türkiye ekonomisinin dinamizminin güzel bir göstergesidir. TOBB Türkiye 100 Programı 2018 yılında da devam edecek olup, şirketlerin 2015-2017 dönemindeki yıllık ortalama satış gelirlerinin büyüme hızı dikkate alınacaktır. Başvuru kriterlerini sağlayan şirketler, büyüme hızlarına göre sıralanacak, en hızlı büyüyen şirket birinciliği alacaktır. Türk özel sektörünün dünyayla olan bağlantılarının kuvvetlendirilmesine imkan sağlayacak olan TOBB Türkiye 100'ün kriterlerine uyan firmaların müracaatını en geç 31 Ocak 2019 tarihine kadar 'turkiye100.tobb.org.tr' üzerinden sağlaması önemle rica olunur."

Kaynak: AA