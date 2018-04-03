TOBB Nefes Kredisi 2018, Kto Üyelerinin Hizmetinde

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Nefes Kredisi 2018 yılı uygulamasına ilişkin açıklamada bulundu. Hiçyılmaz, "TOBB Nefes Kredisi üyelerimize destek olacaktır. Üyelerimiz, düşük faizli, uzun vadede az masraflı kredi kullanabilecek" dedi.

Başkan Hiçyılmaz, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu sermayenin karşılanması için 2017 yılında uygulanan düşük faizli TOBB Nefes Kredisi Projesi'nin, 2018 yılında 18 ay vade ile yeniden kullanıma açıldığını belirtti.

Hiçyılmaz, TOBB öncülüğünde, oda ve borsaların katkılarıyla gerçekleştirilecek yeni Nefes Kredisi uygulaması için Başbakan Binali Yıldırım, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımlarıyla 31 Mart Cumartesi günü İzmir'de imzaların atıldığını hatırlattı.

Başkan Hiçyılmaz, "Nefes Kredisinde faizler aylık yüzde 0,99, yıllık yüzde 11,88 olarak belirlendi. Kredi vadesi, ilk 6 ay geri ödemesiz, takip eden 12 ay eşit taksitli olmak üzere toplam 18 ay şeklinde uygulanacak. Nefes Kredisi verecek bankalar; Ziraat Bankası, Denizbank, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım olarak açıklandı. Kayseri Ticaret Odası üyeleri, 2 Nisan 2018 Pazartesi gününden itibaren Nefes Kredisi kullanmaya başladılar. Nefes Kredisi'nden 2-3 ay içerisinde yaklaşık 70 bin oda-borsa üyesinin faydalanması bekleniyor" diye konuştu.

2017 yılında; kredilerde durgunluğun yaşandığı ve faizlerin yüksek olduğu dönemde TOBB, oda ve borsalar elini taşın altına koyduğunu, Nefes Kredisi ve yeni Kredi Garanti Fonu (KGF) sistemi ile KOBİ kredilerinde yeni bir dönem başlatıldığını kaydeden Hiçyılmaz, "Bu süreçte, hazine desteğini arkasına alan KGF aracılığıyla toplamda 681 bin firmaya 234 milyar TL kredi imkanı oluşturulmuş, Nefes Kredisi ile 5 milyar TL'lik kredi hacim yaratılmıştı. 1 senede yaklaşık 30 bin firma, TOBB Nefes Kredisi'nden yararlanmıştı" ifadelerini kullandı.

Hiçyılmaz açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Nefes Kredisi 2018 uygulamasında; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile oda ve borsalar, 500 milyon TL'lik mevduatı 6 bankaya aktaracak, bankalar da bu miktarın 15 katı, yani 7,5 milyar TL kredi imkanı sağlayacak. KOBİ'ler, faaliyetlerini sürdürdükleri illere göre en fazla 200 bin TL kredi kullanabilecekler. Üyelerimiz Kayseri Ticaret Odası'na gelerek 'TOBB Nefes Kredisi Başvurusu' için faaliyet belgesi alacaklar ve verecekleri masraf, kefalet oranının % 0,03'ü ile sınırlı olacak, dolasıyla bankalar 51 TL'nin üzerinde masraf almayacak. Bu uygulama ile üyelerimiz, düşük faiz ve uzatılmış vadenin yanı sıra, düşük masraflı kredi kullanma imkanına da sahip olacak." - KAYSERİ