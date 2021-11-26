TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri: Vergi kaldırılmalı, destek artırılmalı, gelir vergisi dilimleri yükseltilmeli
Zam görüşmelerine kısa bir süre kala, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan asgari ücrete ilişkin üç öneri geldi. Zammın enflasyon oranı üzerinde olması gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu, "Asgari ücrette vergi kaldırılmalı, gelir vergisi dilimleri yükseltilmeli, asgari ücret desteği artırılmalı" ifadelerini kullandı.
Milyonların merakla beklediği asgari ücret görüşmelerinde geri sayım başladı. 1 Aralık tarihinde toplanacak Asgari Ücret Komisyonu, maaş zammını belirleyecek. Bu yıl önceki senelere göre farklı olacak. Daha önce 4 toplantı yapan komisyon ay sonunda nihai kararını açıklıyordu. Ancak bu yıl görüşmelerin 1-2 hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor.
Görüşmelerin 1 Aralık'ta başlayacağını duyuran Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücretin toplumu tatmin edecek, adalet duygusunu pekiştirecek bir seviyede olacağına inanıyorum. Türk-İş ile bu konuda uzlaşmaya yakınız" dedi.
Siyasi partilerden sendikalara, kanaat önderlerinden STK'lara kadar herkes tek tek önerisini açıklarken, asgari ücrete ilişkin bir açıklama da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan geldi. Hisarcıklıoğlu, asgari ücrete ilişkin üç öneride bulundu.
Zammın enflasyon oranı üzerinde olması gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu, asgari ücretten verginin kaldırılmasını, gelir vergi dilimlerinin yükseltilmesini, asgari ücret desteğinin artırılmasını istedi.
Sosyal medyadan açıklama yapan TOBB Başkanı şu ifadeleri kullandı:
"Emek, alın teriyle çalışanlar desteklenmeli. Asgari ücret enflasyon oranı üzerinde artmalı
- Asgari ücrette vergi kaldırılmalı
- Gelir vergisi dilimleri yükseltilmeli
- Asgari ücret desteği artırılmalı
İşletmelerin sürdürülebilirliği de zarar görmemeli, maliyetler düşürülmeli."
??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?
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