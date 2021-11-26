TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri: Vergi kaldırılmalı, destek artırılmalı, gelir vergisi dilimleri yükseltilmeli - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri: Vergi kaldırılmalı, destek artırılmalı, gelir vergisi dilimleri yükseltilmeli

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Zam görüşmelerine kısa bir süre kala, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan asgari ücrete ilişkin üç öneri geldi. Zammın enflasyon oranı üzerinde olması gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu, "Asgari ücrette vergi kaldırılmalı, gelir vergisi dilimleri yükseltilmeli, asgari ücret desteği artırılmalı" ifadelerini kullandı.

Milyonların merakla beklediği asgari ücret görüşmelerinde geri sayım başladı. 1 Aralık tarihinde toplanacak Asgari Ücret Komisyonu, maaş zammını belirleyecek. Bu yıl önceki senelere göre farklı olacak. Daha önce 4 toplantı yapan komisyon ay sonunda nihai kararını açıklıyordu. Ancak bu yıl görüşmelerin 1-2 hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Görüşmelerin 1 Aralık'ta başlayacağını duyuran Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücretin toplumu tatmin edecek, adalet duygusunu pekiştirecek bir seviyede olacağına inanıyorum. Türk-İş ile bu konuda uzlaşmaya yakınız" dedi.

Siyasi partilerden sendikalara, kanaat önderlerinden STK'lara kadar herkes tek tek önerisini açıklarken, asgari ücrete ilişkin bir açıklama da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan geldi. Hisarcıklıoğlu, asgari ücrete ilişkin üç öneride bulundu.

Zammın enflasyon oranı üzerinde olması gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu, asgari ücretten verginin kaldırılmasını, gelir vergi dilimlerinin yükseltilmesini, asgari ücret desteğinin artırılmasını istedi.

Sosyal medyadan açıklama yapan TOBB Başkanı şu ifadeleri kullandı:

"Emek, alın teriyle çalışanlar desteklenmeli. Asgari ücret enflasyon oranı üzerinde artmalı

  • Asgari ücrette vergi kaldırılmalı
  • Gelir vergisi dilimleri yükseltilmeli
  • Asgari ücret desteği artırılmalı

İşletmelerin sürdürülebilirliği de zarar görmemeli, maliyetler düşürülmeli."

TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri: Vergi kaldırılmalı, destek artırılmalı, gelir vergisi dilimleri yükseltilmeli

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
AK Parti'den çalışanları heyecanlandıran asgari ücret çıkışı: Erdoğan, süresi gelmeden açıklayacak

AK Parti'den çalışanları heyecanlandıran asgari ücret çıkışı: Erdoğan, süresi gelmeden açıklayacak

 Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak

Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak

Haberler.com - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title