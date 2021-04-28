TOBB Başkanına talepler aktarıldı
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TOBB Başkanına talepler aktarıldı

TOBB Başkanına talepler aktarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında İç Anadolu ve Karadeniz Bölge toplantısına katılım sağladı.

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında İç Anadolu ve Karadeniz Bölge toplantısına katılım sağladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Başkanlığında, İç Anadolu ve Karadeniz bölge Oda ve Borsa Başkanı'nın katılımları ile düzenlenen Telekonferans toplantısına Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş de katılım sağladı.

Oda ve Borsa Başkanları tarafından üyelerin güncel sorun, talep ve beklentileri TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na aktarıldı.

Başkan Arslan Keleş, Tarım ve Kırsal Kalkınmada desteklenen iller arasında Zonguldak'ın alınmasını, Kdz Ereğli Tersaneler Bölgesi Tapu Mülkiyet Sorununu yeni istihdam alanlarının yaratılması gerektiğini, Devlet desteklerinde Esnaf Tacir ayrımının mutlak surette kaldırılması gerektiğini, İş adamlarının aşıdan yararlanmak istemesi ve başta Demir Çelik olmak üzere fahiş olan Hammadde fiyatları hakkında TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na taleplerini aktardı. - ZONGULDAK

TOBB Başkanına talepler aktarıldı
TOBB Başkanına talepler aktarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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