TOBB, ASO ve AKA iş birliğiyle meslek liseliler için kariyer programı düzenlendi

18.02.2020 14:59 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:59

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, gelecek 10 yılda niteliği ve mesleği olmayan 8 milyon kişinin işsiz kalacağını belirterek, "Bu insanların kendisini geliştirmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.