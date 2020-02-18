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TOBB, ASO ve AKA iş birliğiyle meslek liseliler için kariyer programı düzenlendi

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, gelecek 10 yılda niteliği ve mesleği olmayan 8 milyon kişinin işsiz kalacağını belirterek, "Bu insanların kendisini geliştirmesi gerekiyor.

18.02.2020 14:59 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:59
TOBB, ASO ve AKA iş birliğiyle meslek liseliler için kariyer programı düzenlendi

(ASO) Başkanı , gelecek 10 yılda niteliği ve mesleği olmayan 8 milyon kişinin işsiz kalacağını belirterek, "Bu insanların kendisini geliştirmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: Dunya.com

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