TMSF Duyurdu: Dumankaya için Alman Firma ile Anlaşmak Üzereyiz

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, Dumankaya için Alman bir firma ile anlaşmak üzere olduklarını duyurdu. Gülal, anlaşma sonrası 8 bin kişinin mağduriyetinin 10 gün içerisinde çözüleceğini ifade etti.

"34,7 MİLYAR LİRALIK REZERVİMİZ VAR"

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Muhiddin Gülal Kayseri'de Boydak Holding'in faaliyetlerine yönelik basın toplantısında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"16 yıllık süreçte Bank Asya hariç bankacılık krizi olmaması rezervizimi büyütmemizi sağladı, 34.7 milyar TL'lik rezervimiz var bu rezerv Avrupa'daki en büyük rezevlerden biri. 2001 sonrası devraldığımız 26 bankanın hakim ortaklarının borçlarını tahsil çalışmamız var; 23 milyar dolar tahsilat sağladık. Elimizde 960 şirket var, aktif büyüklüğü 50.3 milyar TL, bu şirketlerde irtifa kaybı istemiyoruz; TMSF kayyumluğunda aktifler yüzde 12 büyüdü.

"ALMAN ŞİRKET İNŞAATLARI TAMAMLAMAYI TAAHHÜT ETTİ"

Büyük grupların satışı ile alakalı mahkeme süreçlerini bekliyoruz; 2018'de özellikle bunlarla ilgili kararları bekliyoruz.

Bizi en çok yoran inşaat, ciddi mağdur olanlar var. Dumankaya ve Fi-Yapı'da; konsantrasyonumuz bunları çözmek. Seçim öncesi bu mağduriyetlerle (inşaat) ilgili adım atmış olacağız

Yurt dışı kaynaklı Alman tandaslı bir grup bu inşaat şirketlerindeki tamamlanmamış inşaatları tamamlamayı taahhüt etti. Yarım kalan inşaatlarla ilgili anlaşmada son aşamadayız, 10 gün içinde aksiyon alacağız."