TMSF Başkanı Gülal: Erciyes Holding'de 383 milyon dolar borcu 92 milyon dolara düşürdük

21.02.2020 14:11 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:12

TASARRUF Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, Erciyes Anadolu Holding'i devraldıklarında 383 milyon dolar borcu olduğunu belirterek "Bu rakamı 92 milyon dolara düşürdük. 2018-2019 karşılaştırılmasında mobilya sektöründe yaşanan daralmaya rağmen yüzde 19 seviyesinde bir büyüme gerçekleşti" dedi.

Terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2016 yılında TMSF'ye devredilen Erciyes Anadolu Holding binasında 2019 yılı değerlendirme toplantısı yapıldı. Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, eski adı Boydak Holding olan şirketlerin 2019 yılındaki finansal performansı, hedef ve stratejilerine ilişkin sunum yaptı. Ertekin "2019 yılındaki zorlu koşullara rağmen disiplinli yönetim anlayışımız ve ülkemize duyduğumuz güvenle uluslararası pazarlarda başarılı sonuçlar almayı sürdürdük ve ülkemize döviz kazandırmaya devam ettik. Zorlu piyasa koşullarında ülke ekonomisine ihracat ile katkı sağlamak çok önemli. 2016-2019 yılları bazında faaliyet karlılığındaki büyüme yüzde 68,6, yine aynı dönem net karlılık yüzde 75,5 olarak gerçekleşmiştir" dedi.

'ŞİRKETLERİN AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ 60,1 MİLYAR TL SEVİYESİNDE'TMSF Başkanı Muhiddin Gülal ise, "807 kayyum şirketi var. Aktif büyüklüğü 60,1 milyar TL seviyesinde. Öz kaynak büyüklüğü ise 26 milyar seviyesinde. Toplam 401 bin 660 çalışanımız var. Biz devralmadan önce temel politika olarak, 'Artık bu şirketler milletin malı, milletin emaneti' mantığını benimsedik. 'Katma değer ve istihdam üretmeye devam edecekler' mantığıyla hareket ettik. Yüzde 42 seviyesinde öz kaynak olarak büyüdü. Önemli bir sosyal sorumluluk yerine getiriyoruz. Şu ana kadar bu şirketlerde çok şükür irtifa kaybımız olmadı. Şirketlerimiz büyümeye devam etti. Erciyes Anadolu Holding'in 12 bin çalışanı var" ifadelerini kullandı.'YÜZDE 19 BÜYÜME GERÇEKLEŞTİ'TMSF Başkanı Gülal, Erciyes Anadolu Holding'in devir alınmadan önce borcunun 383 milyon dolar olduğunu da ifade ederek, "Çok ciddi radikal değişiklikler ve inovasyon değişikliği yapıyoruz. Devraldığımız günden bugüne, nereye geldiğine ve önceki yıllarla performansına bakıyoruz. Karlılık yüzde 75, öz kaynak yüzde 52 seviyesinde arttı. Aktif büyüklüğü yüzde 60,4 seviyesinde büyüdü. Ciroda yüzde 70 seviyelerinde artış gösterdi. 383 milyon dolar borcu olan bir holdingde, rakamı 92 milyon dolara düşürdük. 2018-2019 karşılaştırılmasına baktığımızda mobilya sektöründe yaşanan daralmaya rağmen yüzde 19 seviyesinde bir büyüme gerçekleşti. Enflasyonla mücadelede de fiyat politikamızı belirledik. Milletin emanetine sahip çıkan bir performans sergileyen tüm çalışanlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu.'KÜÇÜK HİSSEDARLARIN MAĞDURİYETLERİNİ GİDERMEK İSTİYORUZ'

Küçük ortaklara kar payı dağıtılıp dağıtılmadığı sorusu üzerine Gülal, "Hakikaten bu yapı ile aidiyeti olmayan hissedarların haklarının korunması noktasında ciddi bir noksanlık var. Bununla alakalı da yasal bir düzenlemeye ihtiyacımız var. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah, önümüzdeki süreçte hukuki alt yapı oluştuktan sonra küçük hissedarlarımızın mağduriyetlerini gidermek istiyoruz. Şu an ki hukuki alt yapı küçük hissedarlarımıza kar payı dağıtmaya müsait değil" cevabını verdi.

Kaynak: DHA