TMO'ya verdiği fındığın randımanı 60 çıkan üretici sevinç yaşadı

Giresun'un Görele ilçesinde, Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) getirdiği fındığın randımanı 60 çıkan üreticiye kilogram başına 32,95 lira fiyat verildi.

İlçede fındığını kurutan Nazmiye Çelik, oğlu Sinan Çelik ile ürününü TMO'nun Görele'deki alım noktasına getirdi. Yapılan analiz sonucunda fındığın randımanı 60 olarak belirlendi. Yüksek randımanlı fındığa verilen 32,95 lira Brüt Ücret, üreticiyi sevindirdi.

Sinan Çelik, bu yılki ürün için TMO'yu tercih ettiklerini söyledi.

Yüksek randımanın kendilerini memnun ettiğini belirten Çelik, "Randıman 60 geldi, 32,95 lira brüt ücret verdiler, bunun bir rekor olduğunu söylediler. Fındığımızı verdik, kağıdımızı da aldık, darısı tüm üreticilere. Burada TMO iyi bir hizmet veriyor, geniş, ferah bir alan. Hizmetlerinden memnunuz, fındıklarını kurutan, seçen arkadaşlar TMO'ya getirebilirler. Burada arkadaşlar yardımcı oluyor." dedi.