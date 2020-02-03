TMO stoklarındaki fındık

03.02.2020 12:34 | Son Güncelleme: 03.02.2020 12:34

Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, TMO'nun elindeki fındığı satma konusunda acele etmemesi gerektiğini düşündüğünü söyledi.

Bölük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) yetkililerinin stoklardaki fındıkla alakalı piyasayı yakından takip ederek doğru bir karar vereceklerine inandıklarını belirtti.

Halen üreticinin elinde ve piyasada bir miktar ürün bulunduğunu, bu nedenle pazarda fındık sıkıntısı yaşanmadığını ifade eden Bölük, "Piyasada istenilen ürün bulunup alınabiliyor. O yüzden de TMO'nun satma konusunda acele etmemesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Bölük, geçen hafta fındık fiyatının 21 lira seviyesini gördüğünü kaydederek, "Yeni haftaya fiyat bir miktar geri çekilmeyle başladı. Yeni hafta 20,50 lira seviyesinden başlandı." diye konuştu.

Kaynak: AA