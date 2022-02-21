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TMO'nun indirimli ürünlerine büyük ilgi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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TMO'nun indirimli ürünlerine büyük ilgi

Temel gıda ürünlerindeki Katma Değer Vergisinin (KDV) yüzde 1'e düşürülmesiyle Van Toprak Mahsulleri Ofisinde (TMO) indirimli gıda ürünleri büyük ilgi gördü.

VAN (İHA) - Temel gıda ürünlerindeki Katma Değer Vergisinin (KDV) yüzde 1'e düşürülmesiyle Van Toprak Mahsulleri Ofisinde (TMO) indirimli gıda ürünleri büyük ilgi gördü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel gıda ürünlerindeki yüzde 8'lik KDV'nin yüzde 1'e düşürüldüğünü açıklamasının ardından TMO ülke genelindeki tüm satış ofislerinde indirime gitti. 5 litrelik ayçiçek yağı 92,5 liradan, 5 kilogramlık pirinç 57,5 liradan, 2 kilogramlık nohut ve kuru fasulye de 15 liradan satışa sunuldu. TMO'nun bakliyat ürünlerinden ayçiçek yağından temel gıda ürünlerine kadar KDV indirimi yaptığını duyurmasının ardından Van'da vatandaşlar TMO ürün satış noktalarına adeta akın etti. - VAN

TMO'nun indirimli ürünlerine büyük ilgi

TMO'nun indirimli ürünlerine büyük ilgi

TMO'nun indirimli ürünlerine büyük ilgi

TMO'nun indirimli ürünlerine büyük ilgi

TMO'nun indirimli ürünlerine büyük ilgi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhuriyeti, cumhurbaşkanı, Van, Ekonomi, Haberler

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