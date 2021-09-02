TMO'nun fındık alımı üreticileri memnun etti

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) fındık getiren üreticilerin çok memnun olduğunu belirterek, "Üreticinin TMO'ya ilgisi böyle devam ederse serbest piyasada oluşan fiyatın TMO fiyatını geçeceğini tahmin ediyoruz.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) fındık getiren üreticilerin çok memnun olduğunu belirterek, "Üreticinin TMO'ya ilgisi böyle devam ederse serbest piyasada oluşan fiyatın TMO fiyatını geçeceğini tahmin ediyoruz." dedi.

Şahin, TMO'nun, Altınordu ilçesinde fındık alımı yaptığı depoda üreticilerle sohbet etti ve görevlilerden bilgi aldı.

Şahin, gazetecilere, TMO'nun yeniden devreye girmesini sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a üreticiler ve sektör adına teşekkür etti.

Son 3 yıldır TMO'nun Türk fındığına sahip çıktığını kaydeden Şahin, "Eğer TMO devrede olmamış olsaydı bugün serbest piyasada fiyatlar çok düşük olurdu. Bugün TMO'ya getirilen fındığın fiyatı, randımanla birlikte 30 lirayı bulabiliyor." diye konuştu.

Şahin, TMO'ya fındık getiren üreticilerin çok memnun olduğunu, hiçbir zorlukla karşılaşmadığını ifade ederek, "Üreticinin TMO'ya ilgisi böyle devam ederse serbest piyasada oluşan fiyatın TMO fiyatını geçeceğini tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Fındığın ülke ekonomisine çok ciddi katkısının olduğunu, yıllık 3 milyar dolar döviz girdisi sağladığını vurgulayan Şahin, bu rakamın bundan sonraki yıllarda daha da yukarılara çıkmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay