Tiryakilere kötü haber! Sigaraya bir ay sonra yeniden zam geldi, işte yeni fiyatlar
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Son dönemde art arda gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Sigarada ilk zam P.M. grubundan gelirken, son zamlarla birlikte grubun en ucuz sigarası 23,5 TL'ye yükseldi. Sigara firmaları en son geçtiğimiz Ocak ayında zam yapmıştı.
Sigara fiyatlarına bir aylık aranın ardından yeni bir zam daha geldi. P.M. grubuna ait sigaralara bugün 2 TL zam yapıldı.
AYBAŞ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Sigaraya gelen zamları Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medyadan duyurdu. Aybaş, paylaştığı listelerle yeni fiyatları duyurdu.
GRUBUN EN UCUZ SİGARASI 23,50 TL OLDU
P.M. grubuna yapılan 2 liralık zam sonrası grubun en ucuz sigarası 23,50 TL, en pahalısı ise 27,50 TL oldu.