Tır şoförlüğünden mantar üretimine
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Tır şoförlüğünden mantar üretimine

İhlas Haber Ajansı / BEKİR ŞENTÜRK - Haberler | Güncel

Tır şoförlüğünden mantar üretimine -Çocuklarının yine mi gidiyorsun demesi hayatını değiştirdi Tır şoförlüğünü bırakarak mantarı üretimine başladı talebe yetişemiyor Gaziantepli 38 yaşındaki tır şoförü Semih Albayrak, çocuklarının yine mi gidiyorsun demesiyle şoförlüğü bırakarak mantar...

Tır şoförlüğünden mantar üretimine

-Çocuklarının yine mi gidiyorsun demesi hayatını değiştirdi

Tır şoförlüğünü bırakarak mantarı üretimine başladı talebe yetişemiyor

GAZİANTEP - Gaziantepli 38 yaşındaki tır şoförü Semih Albayrak, çocuklarının yine mi gidiyorsun demesiyle şoförlüğü bırakarak mantar üretimine başladı. Albayrak, şimdi taleplere yetişemiyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tır şoförlüğü yapan 38 yaşındaki Semih Albayrak, şoförlüğü bırakarak istiridye mantarı üretimine başladı. Taleplerin çok iyi olduğunu söyleyen Albayrak, pandemi sonrası devletten alacağı destekle işini büyüteceğinin altını çizdi.

"Her şey 'baba yine mi gidiyorsun'la başladı"

Sefere gidecekken Çocuğunun kendisine yine mi gidiyorsun demesiyle şoförlüğü bırakma kararı aldığını ifade eden Albayrak, "Asıl mesleğim tır şoförlüğüdür. Tır şoförlüğü yaptığım dönemde çocuklarım bana 'baba yine mi gidiyorsun, gitme biz seni çok özlüyoruz' demeleri üzerine şoförlük mesleğini bıraktım. Sonra ne iş yapabilirim diye düşünürken bir yakınımızın da bu iş yaptığını duydum. Onunla görüşerek, İl ve İlçe Tarım müdürlükleri ile istişare ettim ve bu işe başladım. Önceleri yapabilir miyim diye tereddüt ettim. ama başladım ve şimdi talepler yetişemiyorum. Bu iş için devlet desteği var ancak pandemi süreci olduğu için henüz desteğimizi alamadık. Talepler çok iyi istiridye mantarın besin değeri çok yüksek. Perakende Fiyatı 15 TL, toptan fiyatı ise 12 TL'ye gidiyor" diye konuştu.

Tır şoförlüğünden mantar üretimine
Tır şoförlüğünden mantar üretimine
Tır şoförlüğünden mantar üretimine
Tır şoförlüğünden mantar üretimine
Tır şoförlüğünden mantar üretimine
Tır şoförlüğünden mantar üretimine
Tır şoförlüğünden mantar üretimine

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR ŞENTÜRK

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