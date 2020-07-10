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Tinkon Group CEO'su Bingöl: "Firmalar, 2021'de biriken tüm dünya organizasyonları için hazırlıklı...

Küresel salgın Kovid-19 sebebiyle ağır yara alan toplantı ve organizasyon yönetimi (MICE) sektörü bu sene gerçekleşmeyen organizasyonların 2021'de yapılması planlandığından dolayı gelecek yıla umutla bakıyor.

Tinkon Group CEO'su Bingöl:
10.07.2020 10:19 | Son Güncelleme: 10.07.2020 10:22

Küresel salgın Kovid-19 sebebiyle ağır yara alan toplantı ve organizasyon yönetimi (MICE) sektörü bu sene gerçekleşmeyen organizasyonların 2021'de yapılması planlandığından dolayı gelecek yıla umutla bakıyor. Tinkon Grubu'nun CEO'su Atilla Bingöl, "Bu süreçten sonra grup halinde yapılacak organizasyonlar için alınacak önlemler bir yıl geçse de devam edecek. Bu süreci atlatan organizasyon firmaları 2021'de biriken tüm dünya organizasyonları için hazırlıklı olmalıdır." dedi.

Turizm sektörü gelirlerinin yüzde 30'nu kaplıyor ve yıllık değeri ise 30 milyar doları bulduğu belirtilen toplantı ve organizasyon yönetimi (MICE) sektörü 2020 yılını küresel salgın Kovid-19 nedeniyle ağır kayıpla kapatacağı belirtiliyor. Bu sene gerçekleştirilmesi planlanan özellikle Euro 2020, Dünya Mobil Kongresi 2020, Kanada Dünya Forumu gibi büyük organizasyonların 2021 yılına ertelenmesi sektörün umutlarını gelecek yıla kaydırdı.

MICE organizasyonlarının çok detaylı, planlı ve olası aksamaları göz önünde bulundurarak yapıldığı için büyük şirketlerin bu etkinlikleri tercih etme nedeni olduğunu kaydeden MICE sektörünün önemli firmalarından Tinkon Grubu'nun CEO'su Atilla Bingöl,"Hatta öyle ki bazı ülkelerin ekonomisinin temeli neredeyse yüzde 25'i MICE turlarına dayanıyor. MICE etkinliklerinin Türkiye gibi hızlı gelişen ekonomiler için kısa zamanda cazibe merkezi haline geleceği düşünülüyor. MICE toplantıları sayesinde, şirketler sadece birkaç yıl içinde değer artırma ve büyüme potansiyellerine ulaşıyor. Kısa sürede büyük başarı elde eden şirketlerin, haliyle iş grafiği de hızlı bir şekilde artıyor. Bu yüzden farklı toplantıların, konferansların, motivasyon organizasyonlarının bu şirketler tarafından planlanması zaman kaybı ve dolayısıyla maddi kayba neden olabilir. Şirketler böylesi detaylı bir planlama ile uğraşmak yerine onlar için gereken her türlü organizasyonun düşünüldüğü MICE turları ile zaman ve maddiyat kaybı yaşamaktan kurtulabilirler." ifadelerini kullandı.

"2021'de biriken tüm dünya organizasyonları için hazırlıklı olmalı"

Pandemi sonrası MICE sektörü tamamiyle durduğunu kaydeden Bingöl, "Ertelenen dünya organizasyonlarının Euro 2020, Dünya Mobil Kongresi 2020, Kanada Dünya Forumu gibi organizasyonlar 2021'de gerçekleşmesi bekleniyor. Bu süreçten sonra grup halinde yapılacak organizasyonlar için alınacak önlemler bir yıl geçse de devam edecek. Bu süreci atlatan organizasyon firmaları 2021'de biriken tüm dünya organizasyonları için hazırlıklı olmalıdır. Teşvik turizmi, fuarlar, toplantılar ne kadar sanal ortamda gerçekleşse de hiç biri eski organizasyonlar gibi başarılı olamadı. Oteller fuar merkezleri çevredeki tesislerde hepsi yeni döneme göre hazırlığını tamamlayıp 2021'de misafirlerini bekliyorlar. Sanal fuar ve toplantılar geçici çözüm oldu." şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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