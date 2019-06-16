TİM Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni

Ticaret Bakanı Ruhsan Pekcan, Türkiye ekonomisini güçlendiren ihracatçılara destek olmayı sürdüreceklerini belirterek, "İhracatçılarımıza bu sene 3,1 milyar lira destek sağlamış bulunuyoruz. Ayrıca Eximbank imkanlarını da artırıyoruz. Geçen sene Eximbank 11 bin firmaya ulaştı, bu sene inşallah 12 bin 500 firmaya ulaşacak ve hedefimiz Eximbank'ta ihracat finansmanından yararlanan KOBİ'lerin oranını yüzde 75'e çıkarmak." dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 26. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuşan Pekcan, Türkiye'nin küresel ekonomideki bütün olumsuzluklara rağmen 2019'da ihracatını her ay artırmayı sürdürdüğünü kaydetti.

İhracatçılara, ülke ekonomisine verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Pekcan, bakanlık olarak ihracatçının her zaman yanında olacaklarını söyledi.

?- "İhracatçılarımızın önündeki engelleri bir bir kaldırmak üzere çalışıyoruz"

Ticaret Bakanlığı'nın dünya ekonomilerindeki değişimleri göze alarak yenilikçi stratejiler geliştirdiğini anlatan Pekcan, "İhracatçılarımız ihracatları esnasında karşılaştıkları sorunları bertaraf etmek üzere, başta TİM olmak üzere tüm sivil toplum kuruluşlarımızla (STK) iş birliği halinde çalışarak onların önündeki engelleri bir bir kaldırmak üzere çalışıyoruz. İhracatımızda mayıs ayında yüzde 11,5 artış ile 16 milyar 813 milyon dolara ulaştık. Bu gerçekten Cumhuriyet tarihi rekoru." ifadelerini kullandı.

Pekcan, ihracatın yılın ilk 5 ayında yüzde 5,4 artışla 76,6 milyar dolara ulaştığını belirterek, "İhracatımız ilk 5 ayda dış ticaretimize 25,5 milyar dolar katkı sağlamış bulunuyor. Türkiye ekonomisinde dış ticaret açığımızın ilk 5 ayda 25,5 milyar dolar azalmasına hizmet etmiş olduk ihracat ailesi olarak." dedi.

?- "Hedefimiz Eximbank'ta ihracat finansmanından yararlanan KOBİ'lerin oranını yüzde 75'e çıkarmak"

?Pekcan, net ihracatın Türkiye'nin ekonomik büyümesine katkısının 2018'in son çeyreğinde yüzde 9,7 arttığını ifade ederek, bu katkının 2019'un ilk çeyreğinde ise yüzde 12,2 puan arttığını söyledi.

Net ihracatın Türkiye ekonomisinin büyümesinde lokomotif haline geldiğini anlatan Pekcan, "Başta TİM ailesi olmak üzere bundan böyle Türkiye ekonomisinin büyümesine net ihracata pozitif katkısının artarak devam etmesini bekliyoruz. Tüm ihracat ailemizle ve iş dünyamızla omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

İhracatçı firmaların küresel marka olmalar için Ticaret Bakanlığı tarafından desteklendiğini anımsatan Pekcan, şu bilgileri verdi:

"İhracatçılarımıza bu sene 3,1 milyar lira destek sağlamış bulunuyoruz. Ayrıca Eximbank imkanlarını da artırıyoruz. Geçen sene Eximbank 11 bin firmaya ulaştı, bu sene inşallah 12 bin 500 firmaya ulaşacak ve hedefimiz Eximbank'ta ihracat finansmanından yararlanan KOBİ'lerin oranını yüzde 75'e çıkarmak. Bunun dışında ihracatçılarımızın karşılaştıkları bürokratik engelleri aşmalarına ve işlemlerin en hızlı ve en kolay şekilde yapılabilmesi için Dahilde İşleme Rejimi'ni, Vergi-Resim Harç İstisnası'nı otomasyonla yapmayı ve bundan böyle bütün ihracat desteklerimizi de otomasyonla online olarak yapmak üzere çalışmalarımızı hızlandırmış bulunuyoruz. Tahminen ekim ayı itibarıyla bu çalışmalar tamamlanmış olacak.

Bunların da ötesinde bizim ihracatçılarımız için hazırladığımız çok güzel bir program var. Buna Akıllı İhracat Platformu diyoruz ve burada yapay zeka (AI) tabanlı bir yazılım ile ihracatçılarımıza sektör, ürün ve ülke bazında ihracat potansiyellerini artıracak bir yazılım programı geliştiriyoruz. Kağıtsız İhracat ve Kolay Destek gibi birçok alanda da otomasyona imza atmış bulunuyoruz."

TİM Başkanı İsmail Gülle de ihracatçıların ülke ekonomisine destek vermeyi sürdüreceğini söyledi.?????

Sektörlerinde öne çıkan ihracatçı firmalara ödülleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere ilgili bakanlar ve Gülle tarafından takdim edildi.

Kaynak: AA