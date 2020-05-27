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TİM Başkanı İsmail Gülle: "İhracata büyük destek"

TİM Başkanı İsmail Gülle, firmaların e-ticaret sitelerine üyeliklerini, sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlara katılımını, sanal fuar düzenlenmesini destek kapsamına alan Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararını değerlendirdi.

TİM Başkanı İsmail Gülle:
27.05.2020 15:37 | Son Güncelleme: 27.05.2020 15:40

TİM Başkanı İsmail Gülle, firmaların e-ticaret sitelerine üyeliklerini, sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlara katılımını, sanal fuar düzenlenmesini destek kapsamına alan Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararını değerlendirdi. Gülle, "Bu süreçte, klasik pazarlama yöntemlerinin uygulanamadığı ortamda ihracatçı firmalarımızı e-ticaret sitelerine üye olmaya, sanal heyetlere ve sanal fuarlara katılmaya davet ediyoruz." dedi.

Resmi Gazete'de yayınlanan ve firmaların e-ticaret sitelerine üyeliklerini, sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlara katılımını, sanal fuar düzenlenmesini destekleyen Cumhurbaşkanı Kararı, ihracatçıları sevindirdi. TİM Başkanı İsmail Gülle, konuyla ilgili değerlendirmesinde, "Şirketlerin uluslararası e-ticaret sitelerine üyelik giderleri yüzde 60 oranında ve e-ticaret sitesi başına 8 bin TL'ye kadar desteklenirken, sanal fuarlara katılım organizasyonlarına ilişkin genelgede belirtilen giderler yüzde 50 oranında ve faaliyet başına 50 bin dolara kadar desteklenecek. İhracat Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülen işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuar organizasyonlarına dair genelgede belirtilen giderlere, yüzde 50 oranında ve faaliyet başına 100 bin dolara kadar destek verilecek. İhracatçılarımız için çok önemli olan bu desteğin hızlı bir şekilde hayata geçmesindeki emeklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan'a TİM adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Salgının ülkemiz ihracatına olumsuz etkilerini ve ihracatçı firmalarımızın uğradığı pazar kayıplarını en aza indirerek bu süreci atlatmak en büyük temennimizdir." ifadelerini kullandı.

Sanal Ticaret Heyetlerinin ikincisi Kenya'ya düzenlendi

TİM olarak bünyelerinde kurdukları sanal fuarlar ve ticaret heyetleri komitesiyle birlikte yaklaşık 2 aydır bu konuda yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyleyen Gülle, şunları kaydetti: "Salgının ülkemiz ihracatına olumsuz etkilerini ve ihracatçı firmaların uğradığı pazar kayıplarını en aza indirmek amacıyla Ticaret Bakanlığımızın koordinasyonu ile sanal ticaret heyetlerimize başladık. Sanal fuarlara da temmuz-ağustos ayında başlayacağız. Bu kapsamda ilk ticaret heyetimizi 13-15 mayısta Özbekistan ile gerçekleştirdik. Bugünde Kenya ile sanal ticaret heyetimizi düzenledik. Yıl içinde aralarında; Hindistan, Güney Kore, Pakistan, Nijerya, Kazakistan, Almanya, Bulgaristan, İngiltere'nin de olduğu 28 ülkeye ticaret heyetlerimizi gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu süreçte, klasik pazarlama yöntemlerinin uygulanamadığı ortamda ihracatçı firmalarımızı e-ticaret sitelerine üye olmaya, sanal heyetlere ve sanal fuarlara katılmaya davet ediyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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