TikTok, Mobile Legends'ın geliştiricisini satın aldı
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TikTok, Mobile Legends'ın geliştiricisini satın aldı

23.03.2021 12:35 | Son Güncelleme: 23.03.2021 13:34
TikTok, Mobile Legends'ın geliştiricisini satın aldı

Piyasaya sürüldüğü günden itibaren hızlı bir şekilde büyüyen TikTok, sosyal medya platformları arasında önemli bir yere sahip oldu. Büyümesini ve gelişmesini sürdüren TikTok, son olarak Mobile Legends'ı satın aldığını açıkladı. Espor turnuvalarına ev sahipliği yapan ve dünyada en çok oynanan oyunlar arasında yer alan LoL benzeri bir MOBA oyun olan Mobile Legends ilk çıktığı günden itibaren büyük ilgi gördü.

Dünyada en çok oynanan oyunlardan biri olan League of Legends'in mobil sürümü Wild Rift'e benzer bir MOBA oyun olan Mobile Legends, en çok kullanılan sosyal medya platformu TikTok sahibi ByteDance tarafından satın alındı. 4 milyar dolarlık bir anlaşmaya imza atılmasıyla birlikte mobil oyun pazarında Pubg Mobile'ın geliştiricisi Tencent Games ile arasında bir rekabet olacağı da görüldü.

TIKTOK, MOBILE LEGENDS'IN GELİŞTİRİCİSİNİ SATIN ALDI

ByteDance'ın video oyunları birimi Nuverse, video oyunları işini daha da genişletme hedefiyle, popüler MOBA oyunu Mobile Legends: Bang Bang'in arkasındaki oyun stüdyosu olan Şangay merkezli Moonton Technology'yi satın aldı.

4 milyar dolarlık anlaşma sonrası video oyunları stüdyosunun satın alınması, TikTok'un sahibi ve Çinli mevkidaşı Douyin olan ByteDance'in video oyunları işinde önemli adımlar atmasının da yolunu açtı.

PUBG MOBILE GELİŞTİRİCİSİ TENCENT İLE REKABET İÇERİSİNE GİRECEKLER

Moonton'un eski bir Tencent çalışanı tarafından kurulduğunun bilinmesi nedeniyle bu yeni satın alma sonrası dünyanın en büyük oyun şirketlerinden biri olan Tencent ile doğrudan rekabete girdikleri de görülüyor.

Bu satın almanın oyun ve espor dünyasını nasıl etkileyeceği hala belirsiz. Belki bu, Mobile Legends'ın gelecekte daha da büyük bir küresel fenomen olacağı anlamına gelebilir. Sadece zaman gösterecek.

- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Haber Yorumları (3)
YANLIŞ BİLGİ: Yanlış bilgi, Mobile Legends, LoL den bağımsız bir oyundur.
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REALİST: wild rift çıktıktan sonra yüzüne bakmadım iyi yapmışım.
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LOL TR TOP 3: Yanlışınız var. Mobile legends, lolun mobili değildir. Sadece moba bir oyun. LoL''un kendi mobil oyunu var zaten adı da wild rift.
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500
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