Tiki Taka çöpe atıldı! Galatasaray'da sistem baştan aşağı değişiyor - Haberler
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Tiki Taka çöpe atıldı! Galatasaray'da sistem baştan aşağı değişiyor

Haberler.com - Spor
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Domenec Torrent son antrenmanlarda kısa paslarla oyunu kurma düzeninden vazgeçti. İspanyol hoca, Mostafa ve Gomis'i birlikte oynatacak. Galatasaray'da Tiki Taka sistemi rafa kalktı.

Sarı-Kırmızılılar'da oyun şablonu sil baştan yenileniyor. Torrent son antrenmanlarda kısa paslarla oyunu kurmak yerine uzun paslarla Gomis'i besleyerek takımı hücumu hızlı çıkarma formulü üstünde çalışıyor.

Tiki Taka çöpe atıldı! Galatasaray'da sistem baştan aşağı değişiyor

MOHAMED YANINDA

İspanyol hoca, 21 Şubat'ta Göztepe ile oynanacak maça çift forvetle başlamayı düşünüyor. Galatasaray'ın hücum hattında yüksek ihtimalle Gomis ve Mostafa Mohamed olacak.

Tiki Taka çöpe atıldı! Galatasaray'da sistem baştan aşağı değişiyor

SONUCA GEÇİŞ

İspanyol hoca, mevcut kadronun topu kullanma biçiminden hoşnut değil. Çift forvetli sistemden de sonuç alınamazsa İspanyol hoca için başka çıkış yolu kalmayacak.

Haberler.com - Spor

Domenec Torrent, Mostafa Mohamed, Bafetimbi Gomis, Galatasaray, Spor, Haberler

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Yorumlar (1)

escape escape:

Bir halt olmaz bu takımdan

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