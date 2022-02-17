Tiki Taka çöpe atıldı! Galatasaray'da sistem baştan aşağı değişiyor

Sarı-Kırmızılılar'da oyun şablonu sil baştan yenileniyor. Torrent son antrenmanlarda kısa paslarla oyunu kurmak yerine uzun paslarla Gomis'i besleyerek takımı hücumu hızlı çıkarma formulü üstünde çalışıyor.

MOHAMED YANINDA

İspanyol hoca, 21 Şubat'ta Göztepe ile oynanacak maça çift forvetle başlamayı düşünüyor. Galatasaray'ın hücum hattında yüksek ihtimalle Gomis ve Mostafa Mohamed olacak.

SONUCA GEÇİŞ

İspanyol hoca, mevcut kadronun topu kullanma biçiminden hoşnut değil. Çift forvetli sistemden de sonuç alınamazsa İspanyol hoca için başka çıkış yolu kalmayacak.

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