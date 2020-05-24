TİKA'dan Gana'daki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TİKA'dan Gana'daki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Gana'daki ihtiyaç sahiplerine 1000 adet gıda paketi dağıttı.

TİKA'dan Gana'daki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
24.05.2020 02:23 | Son Güncelleme: 24.05.2020 02:23

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Gana'daki ihtiyaç sahiplerine 1000 adet gıda paketi dağıttı.

Türkiye'nin Akra Büyükelçisi Özlem Ergün Ulueren tarafından, Gana Az Gelişmiş Bölgeler ve Zongo Kalkınma Bakanı Mustapha Abdul-Hamid, Gana Cumhurbaşkanı Yardımcılığı'nda Devlet Bakanı Abu-Bakar Saddique Boniface, Akra Belediye Başkanı Mohammed Adjei Sowah, Doğu Bölgesi İmamı Yusuf Amdani Suleimana, Gana Müftülüğü ve Kuzey Ayawaso Belediyesi yetkililerine 1000 adet gıda paketi teslim edildi.

Büyükelçi Ulueren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insani diplomasinin Türkiye'nin dış politikasının önemli bir unsurunu oluşturduğunu, bu alanda öncü ülkelerden biri olduğunu belirtti.

Türkiye'nin en cömert donör ülke olduğunu vurgulayan Ulueren, bu başarısında TİKA'nın kuşkusuz önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Ulueren, Afrika kıtasında 15 koordinasyon ofisiyle faaliyet gösteren TİKA'nın ihtiyacı olan kıta ülkelerine kapasite geliştirme, teknik ve kalkınma yardımları sağladığını aktardı.

Büyükelçi Ulueren, Türkiye Diyanet Vakfı da dahil çeşitli Türk sivil toplum kuruşlarının desteğiyle ramazan ayı boyunca Gana'nın farklı bölgelerinde 3 bin aileye gıda yardımında bulunduğunu kaydetti.

Gana Az Gelişmiş Bölgeler ve Zongo Kalkınma Bakanı Abdul-Hamid de Türkiye'nin Afrika kıtasındaki Müslüman nüfusa yönelik desteği nedeniyle şükranlarını sundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi Haber
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu Haber
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı Haber
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Cübbeli Ahmet'ten Alparslan Kuytul'a sert tepki: Ajan mısın, katil mi olmak istiyorsun? Haber
Cübbeli Ahmet'ten Alparslan Kuytul'a sert tepki: Ajan mısın, katil mi olmak istiyorsun?
AK Partili kadın kolları başkanının 'Kızmayın sakın' diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu Haber
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu Haber
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Teşkilatı'na seslendi: Yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Teşkilatı'na seslendi: Yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz
Elazığ'da bayram ziyaretine gidenler nedeniyle 20 gün sonra koronavirüs vakası görüldü
Elazığ'da bayram ziyaretine gidenler nedeniyle 20 gün sonra koronavirüs vakası görüldü
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı
Doğu Karadeniz'deki 6 ilde kuvvetli kar yağışı bekleniyor
Doğu Karadeniz'deki 6 ilde kuvvetli kar yağışı bekleniyor
İbrahim Kalın, TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'yla ilgili konuştu: Bir askerin görevden alınması normaldir
İbrahim Kalın, TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'yla ilgili konuştu: Bir askerin görevden alınması normaldir
Pakistan'daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı
Pakistan'daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı
Sokak ortasında koca dehşeti! 2 çocuğunun annesini öldürüp intihara kalkıştı
Sokak ortasında koca dehşeti! 2 çocuğunun annesini öldürüp intihara kalkıştı
Uyuşturucu tacirleri, hayret veren yöntemlerine rağmen polisten kaçamadı
Uyuşturucu tacirleri, hayret veren yöntemlerine rağmen polisten kaçamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü
Almanya'da Cuma namazında camiye sığmayanlar kilisede namaz kıldı
Almanya'da Cuma namazında camiye sığmayanlar kilisede namaz kıldı
Günlük burç yorumları 23 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 23 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Öldürdüğü annesinin kanıyla dolaba yazı yazan üniversite öğrencisi: Geceleri uyuyamıyorum
Öldürdüğü annesinin kanıyla dolaba yazı yazan üniversite öğrencisi: Geceleri uyuyamıyorum
Çin'de Aralık ayından beri ilk kez son 24 saatte koronavirüs vaka ve ölüm yaşanmadı
Çin'de Aralık ayından beri ilk kez son 24 saatte koronavirüs vaka ve ölüm yaşanmadı
Sağlık Bakanı Koca, Çam ve Sakura Hastanesi'nde ilk bebeği doğduğunu duyurdu
Sağlık Bakanı Koca, Çam ve Sakura Hastanesi'nde ilk bebeği doğduğunu duyurdu
Anne ve babasını ekmek alma tartışması sebebiyle öldürmüş
Anne ve babasını ekmek alma tartışması sebebiyle öldürmüş
Sadi Tekelioğlu'ndan yıllar sonra gelen Ekrem İmamoğlu itirafı: Takıma almadım, gitti belediye başkanı oldu
Sadi Tekelioğlu'ndan yıllar sonra gelen Ekrem İmamoğlu itirafı: Takıma almadım, gitti belediye başkanı oldu
Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme kapattı
Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme...
Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti
Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son iftarı İkiyaka Dağları'ndaki askerlerle yaptı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son iftarı İkiyaka Dağları'ndaki askerlerle yaptı
AK Partili meclis üyesi aracın hurda yığınına döndüğü kazada yaşamını yitirdi
AK Partili meclis üyesi aracın hurda yığınına döndüğü kazada yaşamını yitirdi
Bataklığa saplanan ineğinin başında 2 gece bekleyen yaşlı adama 4 inek hediye edildi
Bataklığa saplanan ineğinin başında 2 gece bekleyen yaşlı adama 4 inek hediye edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Zehra Zümrüt Selçuk Mehmet Cahit Turhan
Magazin Acun Ilıcalı Çağatay Ulusoy Yılmaz Erdoğan Orhan Gencebay
Spor Neymar Ahmet Ağaoğlu Kenan Sofuoğlu Emre Belözoğlu Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla İzmir Bayram Ak Parti Cep Telefonu
Şu an buradasınız: TİKA'dan Gana'daki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.5.2020 02:26:04. #1.15#
title