SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Ticaretle uğraşanlara koronavirüs teşviği takip önerisi - Ekonomi
Koronavirüs, İhracat, İşçi, Ekonomi

Ticaretle uğraşanlara koronavirüs teşviği takip önerisi

TÜM dünyada etkili olan koronavirüs (Kovid-19) salgını, ticaret hayatını da önemli ölçüde etkiledi.

02.04.2020 09:12 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:13
Ticaretle uğraşanlara koronavirüs teşviği takip önerisi

TÜM dünyada etkili olan koronavirüs (Kovid-19) salgını, ticaret hayatını da önemli ölçüde etkiledi. İşletmelerin bu süreci işçi kaybına uğramadan atlatmaları için önerilerde bulanan stratejist Gökhan Gültekin, devlet teşviklerinin firmalar tarafından takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Stratejist Gökhan Gültekin, koronavirüs salgınının ihracat ve tedarik zincirlerinde olumsuz sonuçlar doğuracağı konusunda uyardı. İşletmelerin bu süreci işçi kaybına uğramadan atlatmaları için önerilerde bulanan Gültekin, devlet teşviklerinin firmalar tarafından takip edilmesi gerektiğini söyledi. Halk sağlığı kadar şirketlerin sağlığının da önemli olduğunu belirten Gültekin, "Koronavirüs salgını ticaret hayatını da önemli ölçüde etkiledi. Şirketlerin bu süreci atlattıktan sonra pozisyon alması ve ekonomiye devam etmeleri için, mevcut olan tecrübeli kadrolarını ve genel iş havuzlarını kaybetmemeleri gerekir. Bunun için müteşebbislerin her devlet teşvikini takip etmeleri büyük önem taşıyor" dedi.

Firmaların tasarruflardan en iyi şekilde yararlanabilmeleri adına haber alma servisi kurduklarını anlatan Gültekin, büyük küçük demeden bütün müteşebbislere ücretsiz hizmet vermeyi planladıklarını belirterek, "Amacımız firmaların, özellikle personel, genel yapı ve iş ekonomilerini kaybetmeden süreç haritasını oluşturabilmek. Firmaların krizi atlattıktan sonra çalışmalarına en iyi şekilde devam edebilmeleri için devlet hibe ve imkanlarından haberdar olması gerekir. Bunun için bir yapı kurduk ve her müteşebbisin yararlanmasını istiyoruz" diye konuştu.PERSONEL MALİYETLERİNE DESTEKHer ölçekteki firmaya mevcut personeli koruyabilmeleri için kısa çalışma ödeneği sunulduğunu ifade eden Gültekin, personelin işsizlik süreçlerinin devlet imkan ve tasarrufları kapsamında karşılanabileceğini dile getirdi. Gültekin şöyle devam etti: "Özellikle personel maliyetlerinin belirli bir kısmı devlet tasarrufunda ödeniyor. Ayrıca bankaların sunduğu kredi ve imkanlar da takip edilmeli. Tecrübeli çalışan kadrolarını koruyan şirketlerin, bu süreci atlattıktan sonra ticarette çok büyük ivme alabileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle firmalarımızın özellikle bu süreci atlatırken bütün imkanlarından haberdar olmalarını ve reaksiyon alabilmeleri adına tavsiyelerimizi uygulamalarını öneriyoruz."DİRENÇ GÖSTEREN ŞİRKETLER İVME KAZANACAKFirmaların kendilerine sunulan imkanlardan haberdar olmak için basın yayın kuruluşlarını ve Resmi Gazete'yi takip edebileceğini vurgulayan Gültekin, kadrolarını koruyan şirketlerin bu süreci başarılı atlatabileceğini anlattı. Sürece direnç gösterebilen şirketlerin büyük ivme alacağını söyleyen Gültekin son olarak şöyle konuştu:

"Kadrolarında kayıplara maruz kalan şirketler ise bulundukları pozisyonları kaybedebilirler. Liderlik pozisyonunu zorlayan ve kendi sektörlerinde gelişime açık olan firmalar bu krizden avantajlı çıkacak. Makine, reklamcılık, haber alma sektörleri ile bununla ilgili danışmanlık hukuk ve mali işlerle alakalı sektörlerin daha avantajlı olacağını düşünüyorum. Bilgi ve bilgiyi işleme konusuyla alakalı takip ve süreç yöneten şirketler bu kriz atlattıktan sonra da dinamikliğini kaybetmezler. İşçi çıkaranlar pozisyonlarını kaybedecekler. Arka sıralardan gelen şirketler bunlara karşı avantaj sağlayacaklar."


Kaynak: DHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! Kritik seviyeye dayandı Ekonomi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! Kritik seviyeye dayandı
Karantinadan çıkıp memleketlerine dönmek isteyenler bilet fiyatlarına isyan etti Ekonomi
Karantinadan çıkıp memleketlerine dönmek isteyenler bilet fiyatlarına isyan etti
1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçeteler ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak Ekonomi
1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçeteler ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak
Benzine bu kez de indirim geliyor! Fiyatı 5 liranın altına düşecek Ekonomi
Benzine bu kez de indirim geliyor! Fiyatı 5 liranın altına düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği yolların yapımına başlandı Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği yolların yapımına başlandı
Araç sahiplerine müjde! LPG'ye tarihi indirim geldi Ekonomi
Araç sahiplerine müjde! LPG'ye tarihi indirim geldi
Son Dakika: Bakan Albayrak: Ücretli öğretmenler ve usta öğreticilerin ek ders ücretleri süreç boyunca ödenecek
Son Dakika: Bakan Albayrak: Ücretli öğretmenler ve usta öğreticilerin ek ders ücretleri süreç boyunca ödenecek
Son Dakika: Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi
Son Dakika: Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'na Halkbank 56 milyon lira, Kuveyt Türk ise 20 milyon lira bağışladı
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'na Halkbank 56 milyon lira, Kuveyt Türk ise 20 milyon lira bağışladı
Engelli kızı için sıfır araba alan emekli vatandaş, araçta sürekli arıza çıkmasıyla mağdur oldu
Engelli kızı için sıfır araba alan emekli vatandaş, araçta sürekli arıza çıkmasıyla mağdur oldu
Son Dakika: TİSK, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon lira destek verecek
Son Dakika: TİSK, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon lira destek verecek
1 ayda satacağı kolonyayı 2 günde sattı, ham madde bulamayınca raflar boş kaldı
1 ayda satacağı kolonyayı 2 günde sattı, ham madde bulamayınca raflar boş kaldı
Görevi 4 gün önce devralan Bakan Karaismailoğlu, ilk icraatı için kolları sıvadı
Görevi 4 gün önce devralan Bakan Karaismailoğlu, ilk icraatı için kolları sıvadı
Türkiye'nin en zengin 2. ismi olan Erman Ilıcak'ın şirketi Rönesans Holding, Ankara Valiliği'ne 8 milyon lira bağış yaptı
Türkiye'nin en zengin 2. ismi olan Erman Ilıcak'ın şirketi Rönesans Holding, Ankara Valiliği'ne 8 milyon lira...
Kapalıçarşı kapanınca kuyumcularda altın kalmadı! Uzman isim, vatandaşlara 'Fiyatların düşmesini bekleyin' çağrısı yaptı
Kapalıçarşı kapanınca kuyumcularda altın kalmadı! Uzman isim, vatandaşlara "Fiyatların düşmesini bekleyin"...
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sahip olduğu araçların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi
Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sahip olduğu araçların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi
İstanbul'da vatandaşlar, 1000 TL'lik sosyal yardım parasını almak için PTT'ye akın etti
İstanbul'da vatandaşlar, 1000 TL'lik sosyal yardım parasını almak için PTT'ye akın etti
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle Mart ayı ihracatı yüzde 17'lere gerileyecek
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle Mart ayı ihracatı yüzde 17'lere gerileyecek
10 gün içinde 2.200 kişiyi işe alan Migros 1.000 kişiye daha istihdam sağlayacak
10 gün içinde 2.200 kişiyi işe alan Migros 1.000 kişiye daha istihdam sağlayacak
Dolar 2018 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyesinde! İşte son durum
Dolar 2018 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyesinde! İşte son durum
Son Dakika: VakıfBank, Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 milyon TL bağışladı
Son Dakika: VakıfBank, Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 milyon TL bağışladı
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye verilecek 1.000'er liralık destek ödemeleri bugün başladı
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye verilecek 1.000'er liralık destek ödemeleri bugün başladı
Son dakika: LPG'ye 90 kuruşluk tarihi indirim geliyor
Son dakika: LPG'ye 90 kuruşluk tarihi indirim geliyor
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz 10 bin liraya kadar vereceği kredi için başvurular başladı
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz 10 bin liraya kadar vereceği kredi için başvurular başladı
Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya iş dünyasından destek yağdı: Rakam 230 milyon TL'yi aştı
Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya iş dünyasından destek yağdı: Rakam 230 milyon TL'yi aştı
Tofaş, koronavirüs nedeniyle üretime iki hafta ara verecek
Tofaş, koronavirüs nedeniyle üretime iki hafta ara verecek
Dünyaca ünlü restoran zinciri Carluccio's, koronavirüs nedeniyle iflas etti
Dünyaca ünlü restoran zinciri Carluccio's, koronavirüs nedeniyle iflas etti
Karantinadan çıkıp memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar bilet fiyatlarına isyan etti
Karantinadan çıkıp memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar bilet fiyatlarına isyan etti
Vakıf Katılım'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL destek
Vakıf Katılım'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL destek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Muhsin Yazıcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Polat Acun Ilıcalı Levent Dörter Recep Tayyip Erdoğan
Spor Rüştü Reçber Sergen Yalçın Hikmet Karaman Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Milli Avrupa İngiltere Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: Ticaretle uğraşanlara koronavirüs teşviği takip önerisi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2020 11:07:10. #1.15#
title