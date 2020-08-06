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Ticaret borsalarında 706 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü

Ticaret borsalarında Ağustos 2019-Haziran 2020 döneminde 706 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü.

Ticaret borsalarında 706 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü
06.08.2020 14:45 | Son Güncelleme: 06.08.2020 15:29

Ticaret borsalarında Ağustos 2019-Haziran 2020 döneminde 706 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü.

Giresun Ticaret Borsasından yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında 11 aylık dönemde gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi. Buna göre, söz konusu dönemde borsalarda toplam 706 bin 220 ton fındık işlem gördü.

En fazla işlem 143 bin 13 tonla Sakarya'da gerçekleştirilirken, bu kenti 134 bin 628 ton ile Ordu, 105 bin 857 tonla da Giresun, 104 bin 493 ton ile Düzce/Bolu Ticaret Borsası izledi.

Kaynak: AA

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