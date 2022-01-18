Ticaret Bakanlığı, uluslararası gözetim şirketine bir ay faaliyetten men cezası verdi

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men'i Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

15 GÜN SONRA YÜRÜRLÜKTE

Buna göre, Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/24) hükümlerine aykırı davrandığı tespit edilen KP Fitter and Associates Turkey Uluslararası Gözetim Ltd. Şti. bir ay faaliyette bulunamayacak. Tebliğ, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.