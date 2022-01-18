Ticaret Bakanlığı, uluslararası gözetim şirketine bir ay faaliyetten men cezası verdi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ticaret Bakanlığı, uluslararası gözetim şirketine bir ay faaliyetten men cezası verdi

Ticaret Bakanlığı, uluslararası gözetim şirketine bir ay faaliyetten men cezası verdi
AA / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi

Ticaret Bakanlığı, KP Fitter and Associates Turkey Uluslararası Gözetim Ltd. Şti.'ye mevzuata aykırı davrandığı gerekçesiyle bir ay faaliyetten men cezası verdi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men'i Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

15 GÜN SONRA YÜRÜRLÜKTE

Buna göre, Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/24) hükümlerine aykırı davrandığı tespit edilen KP Fitter and Associates Turkey Uluslararası Gözetim Ltd. Şti. bir ay faaliyette bulunamayacak. Tebliğ, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

AA / Merve Özlem Çakır - Ekonomi Haberleri

Ticaret Bakanlığı, Gazete, Tebliğ, Turkey, Ekonomi, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title