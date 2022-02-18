Fırsatçıların indirim oyununa darbe! Ticaret Bakanlığı yönetmeliği değiştirdi
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Ticaret Bakanlığı indirimli satışlarla ilgili yönetmelikte değişiklik yaptı. Fırsatçıların indirim oyununu engelleyecek yeni düzenleme ile indirimli malın önceki fiyatının tespitinde son 30 gün içindeki en düşük fiyat esas alınacak. İndirimli satışa konu edilen mal ve hizmetin indirimli satış fiyatı, indirimden önceki fiyatı etiketlerde gösterilecek. Kararlar 1 Mart'tan itibaren geçerli olacak. Öte yandan stokçuluk yapanlara ise 100 bin ila 2 milyon lira arasında para cezası kesilecek.
KDV indiriminin ardından bazı fırsatçıların ürünlere önce zam yaptığı ardından ise yüzde 7'lik KDV indirimini yansıttıklarının ortaya çıkmasının ardından Ticaret Bakanlığı, indirimli satışlarla ilgili yönetmelikte değişiklik yaptı. İndirimli satılan mal veya hizmetin satış fiyatı, indirimden önceki fiyatı, tarife ve fiyat listeleri etikette gösterilecek.
İndirimli malın indirimden önceki fiyatının tespitinde son 30 gün içindeki en düşük fiyat esas alınacak. Sebze meyvede indirim hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınacak.
İndirimle ilgili konulara dair ispat yükümlülüğü satıcıda olacak. Yeni kararlar 1 Mart'tan itibaren geçerli olacak.
Fahiş fiyat artışı yapanlar 10 bin ila 100 bin lira, stokçuluk yaptığı tespit edilenler ise 100 bin ila 2 milyon lira arasında para cezasına çarptırılacak.