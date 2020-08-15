Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Yaptığımız düzenlemelerle ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde...
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Yaptığımız düzenlemelerle ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını, suni fiyat artışlarının ve kayıt dışılığın önlenmesini amaçlıyoruz.
15.08.2020 10:06 | Son Güncelleme: 15.08.2020 10:52
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Yaptığımız düzenlemelerle ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını, suni fiyat artışlarının ve kayıt dışılığın önlenmesini amaçlıyoruz." - ANKARA
Kaynak: İHA