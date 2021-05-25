Ticaret Bakanı Muş'tan Venezuela'dan peynir ithalatı iddialarına ilişkin açıklama: 1 gram dahi alınmadı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, son dönemde yayınladığı videolarla büyük tartışma yaratan Sedat Peker'in Venezuela'dan peynir ithalatı yapıldığına ilişkin iddialarına yanıt verdi. Twitter hesabından açıklamada bulunan Bakan Muş, "2020 yılında Venezuela'dan Türkiye'ye 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir. 2021 yılında ise; bugüne kadar gerçekleşmiş peynir ithalatı bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.