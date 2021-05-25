Ticaret Bakanı Muş'tan Venezuela'dan peynir ithalatı iddialarına ilişkin açıklama: 1 gram dahi alınmadı
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, son dönemde yayınladığı videolarla büyük tartışma yaratan Sedat Peker'in Venezuela'dan peynir ithalatı yapıldığına ilişkin iddialarına yanıt verdi. Twitter hesabından açıklamada bulunan Bakan Muş, "2020 yılında Venezuela'dan Türkiye'ye 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir. 2021 yılında ise; bugüne kadar gerçekleşmiş peynir ithalatı bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.
Son dönemde YouTube kanalından paylaştığı videolarla büyük tartışma yaratan Sedat Peker'in gündeme getirdiği Venezuela'dan peynir ithalatı yapıldığı yönündeki iddiaları büyük ses getirmişti. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından konuyla ilgili bir açıklamada bulundu.
"2021 YILINDA GERÇEKLEŞEN İTHALAT BULUNMAMAKTADIR"
Venezuela'dan peynir ithalatına dair basında bazı soruların yer aldığına dikkat çeken Bakan Muş, "Kamuoyunu kısa ve net şekilde bilgilendirelim; 2020 yılında Venezuela'dan Türkiye'ye 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir. 2021 yılında ise; bugüne kadar gerçekleşmiş peynir ithalatı bulunmamaktadır" dedi.
İşte Bakan Muş'un o tweet'i;