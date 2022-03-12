THY ve AnadoluJet'in 192 seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal etti
AA - Gökhan Yılmaz - Ekonomi
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İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı, hava ulaşımını olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Bu kapsamda Türk Hava Yolları ile AnadoluJet'in 13 Mart Pazar günü İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan gerçekleştirmeyi planladığı 192 sefer iptal edildi.
İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarından 12 Mart'ta yapılması planlanan 192 seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal etti.
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 163 SEFER İPTAL OLDU
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Mart Pazar günü İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 163 ve Sabiha Gökçen Havalimanı kalkış/varışlı 29 olmak üzere toplam 192 sefer iptal edilmiştir." denildi.
#Aybar kar fırtınasına karşı alınan önlemleri yeterli buluyor musunuz? #AybarKarFırtınası | #kargeldi | #karyağıyor | #kartatili— Haberler (@Haberler) March 11, 2022
AA / Gökhan Yılmaz - Ekonomi