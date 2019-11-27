THY'nin yıl sonu yolcu sayısının 77 milyonu bulması bekleniyor

27.11.2019 11:38 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:38

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, "THY olarak geçen yıl 75,2 milyon yolcu taşımıştık. Hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemeye devam ediyoruz. İnşallah yıl sonu itibarıyla yolcu sayımız tüm sıkıntılara rağmen 77 milyonu bulacak." dedi.