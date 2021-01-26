THY'den yurtdışı uçuşlarda yüzde 40 indirim kampanyası
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THY'den yurtdışı uçuşlarda yüzde 40 indirim kampanyası

26.01.2021 10:30 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:30
THY'den yurtdışı uçuşlarda yüzde 40 indirim kampanyası

Türk Hava Yolları (THY), yurtdışı uçuşlarını kapsayan uçuşlara geçerli olmak üzere 1 Nisan-31 Aralık tarihleri arasında yüzde 40 indirimli bilet kampanyası başlattı.

Türk Hava Yolları (THY), yurtdışı uçuşlarını kapsayan uçuşlara geçerli olmak üzere 1 Nisan-31 Aralık tarihleri arasında yüzde 40 indirimli bilet kampanyası başlattı.

Türk Hava Yolları, yurt dışına seyahat edecek yolcular için yeni bir kampanyanın başlatıldığını duyurdu. Kampanya kapsamında  bayrak taşıyıcı havayolunun yurtdışı uçuşlarındaki tüm bilet tiplerinde geçerli olmak üzere 13-15 Ocak tarihleri arasında bilet satın alacak yolcular, 1 Nisan - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında yüzde 40 indirimli uçma ayrıcalığı elde edecek. Türk Hava Yolları yolcuları kampanya kapsamında satın alacakları biletlerin tarihinde ücretsiz değişiklik yapma hakkına da sahip olup, iptal ya da iade durumunda ise ücret sınıfı kuralları geçerli olacak. Ercan Havalimanı ve Çin anakarası (Pekin, Şangay, Guangzhou ve Xi'an) varışlı/çıkışlı noktalar ise kampanya kapsamında yer almıyor. 

Kaynak: Tourism Today

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