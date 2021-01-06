THY'den öğrencilere özel indirim ve hizmet programı
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THY'den öğrencilere özel indirim ve hizmet programı

06.01.2021 12:25 | Son Güncelleme: 06.01.2021 12:28
THY'den öğrencilere özel indirim ve hizmet programı

TÜRK Hava Yolları (THY) yurt içi uçuşlarda uyguladığı öğrenci indirimine ek olarak dış hatlarda da ayrıcalıklı bir programını daha hizmete sundu.

TÜRK  Hava Yolları (THY) yurt içi uçuşlarda uyguladığı öğrenci indirimine ek olarak dış hatlarda da ayrıcalıklı bir programını daha hizmete sundu. Dünyanın çeşitli noktalarına avantajlı seyahat imkanı tanıyan program sayesinde öğrenciler dünyanın 5 kıtasındaki yüzlerce noktayı daha uygun fiyatlar ve kendilerine özel hizmetler ile keşfedecek.

Tüm seyahat ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanan programa dahil olan öğrenciler, indirimli fiyatlar, ilave bagaj hakkı, biletlerde ücretsiz değişiklik gibi birçok esnekliğe ve avantaja sahip olacak. Bayrak taşıyıcının yeni hizmeti doktora eğitimi de dahil olmak üzere 12 – 34 yaş arası misafirlerinin tüm öğrencilik yaşamını kapsayacak şekilde planlandı. Avantajlardan yararlanmak isteyen öğrencilerin Miles&Smiles üyesi olması ve üyeliklerinin öğrenci statüsüne geçirilmesi için talepte bulunması gerekiyor.

YÜZDE 20 İNDİRİM

THY yeni öğrenci programını lansmana özel düzenlenen kampanya kapsamında 18 Haziran 2021 tarihine kadar yapacakları uçuşların biletlerini 15 Şubat 2021 tarihine kadar satın alması halinde, lansmana özel yüzde 20'ye varan indirimlerden faydalanabilecek. Bununla birlikte programa dahil olan öğrencilere ekstra hoş geldin mili ve tüm uçuşlarında ilave mil avantajları da sunulacak. Programa katılan öğrencilerin seyahatleri öncesinde öğrenci kimlik ya da belgelerini check-in esnasında havalimanındaki Türk Hava Yolları personeli ile paylaşmaları gerekiyor.

 


- İstanbul
THY'den öğrencilere özel indirim ve hizmet programı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim YILDIZ

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