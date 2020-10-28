THY'den Cumhuriyetin 97. yıl dönümüne özel film
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

THY'den Cumhuriyetin 97. yıl dönümüne özel film

28.10.2020 17:38 | Son Güncelleme: 28.10.2020 18:40

Türk Hava Yolları, Cumhuriyetin 97. yıl dönümü için "Yarın" teması ile bir film yayınladı.

Türk Hava Yolları, Cumhuriyetin 97. yıl dönümü için "Yarın" teması ile bir film yayınladı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre,23 Nisan'ın 100. yılında dünyanın en büyük bayrağını gökyüzüne açan, hatıra biletlerini oluşturan, yaklaşık 10 milyon yolcu ile 19 Mayıs'ta "TK1919" uçuşu ile Samsun'a dünyada en çok yolcuyla gerçekleştirilen saygı uçuşunu gerçekleştiren THY, cumhuriyetin 97. yıldönümü için de anlamlı bir filme imza attı.

"Yarın" teması ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan bir gün önce yayınlanan filmde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 28 Ekim 1923'te söylediği "Efendiler, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz" sözüne vurgu da yer alıyor.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, cumhuriyetin 97. yılını gururla kutladıklarını kaydederek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını saygıyla anıyoruz. Cumhuriyetimizden 10 yıl sonra kurulan markamız da bayrağımızı göklerde dalgalandırma görevini layığıyla yerine getiriyor. Filmimizde de vurguladığımız gibi yarın da hep birlikte bayrağımızı daha ileriye taşımaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

THY'nin "Yarın Yeniden" filmi "https://youtu.be/9dH1FUtnRLI" linkinden izleniyor.

THY'den Cumhuriyetin 97. yıl dönümüne özel film
THY'den Cumhuriyetin 97. yıl dönümüne özel film
THY'den Cumhuriyetin 97. yıl dönümüne özel film
THY'den Cumhuriyetin 97. yıl dönümüne özel film
THY'den Cumhuriyetin 97. yıl dönümüne özel film
THY'den Cumhuriyetin 97. yıl dönümüne özel film
THY'den Cumhuriyetin 97. yıl dönümüne özel film
THY'den Cumhuriyetin 97. yıl dönümüne özel film

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Taşkıran

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Donald Trump Fahrettin Koca Mustafa Akıncı Enis Berberoğlu
Magazin Ebru Şallı Seda Sayan Kıvanç Tatlıtuğ Kenan İmirzalıoğlu
Spor Podolski Okan Buruk Yücel İldiz Burak Yılmaz Mehmet Özdilek
Daha Fazla Türk Kaza Çocuk Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: THY'den Cumhuriyetin 97. yıl dönümüne özel film - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.10.2020 18:40:40. #1.14#
title