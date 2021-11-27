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THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si William Howard

AA / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor
THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si William Howard

ASVEL'in Fransız basketbolcusu William Howard, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

ASVEL'in Fransız basketbolcusu William Howard, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 12. hafta karşılaşmalarında 33 verimlilik puanına ulaşan Jones, kariyerinde ilk kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Orta sahadan attığı son saniye üçlüğüyle ASVEL'in Monaco deplasmanından 85-84 galip ayrılmasını sağlayan Howard, maçı 23 sayı, 10 ribaunt, 3 top çalmayla tamamladı.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Haberleri

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