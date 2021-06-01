Thomas Tuchel'in, Şampiyonlar Ligi'ni Kazanmalarının Ardından İlk Sözleri!

Chelsea teknik direktörü Thomas Tuchel, Manchester City'yi 1-0 mağlup ettmelerinin ardından kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu ve Chelsea tarihindeki ikinci şampiyonluğunu kazanması ile ilgili açıklamalarda bulundu.