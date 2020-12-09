Thomas Tuchel'in Gulbrandsen ile ırkçı hakemi savunurcasına konuşması büyük tepki çekti
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Thomas Tuchel'in Gulbrandsen ile ırkçı hakemi savunurcasına konuşması büyük tepki çekti

09.12.2020 14:37 | Son Güncelleme: 09.12.2020 14:45
Thomas Tuchel'in Gulbrandsen ile ırkçı hakemi savunurcasına konuşması büyük tepki çekti

PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel ile Frederik Gulbrandsen arasındaki diyalog sonrası Alman teknik adamın tavrı da tepki çeken konulardan biriydi. Tuchel'in bu tavrı, 4. hakem Coltescu'ya destek verdiği şeklinde yorumlandı ve büyük eleştiri aldı.

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Thomas Tuchel ile Medipol Başakşehir'in Norveçli golcüsü Frederik Gulbrandsen arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

Paris Saint-Germain ile Başakşehir'in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6'ncı ve son maçında 4'üncü hakem Sebastian Coltescu, Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulundu. Stadyumdaki sessizlik nedeniyle Tuchel ile Gulbrandsen arasında yaşanan diyalog da canlı yayına yansıdı.

İşte Tuchel ve Guldbransen arasındaki o sözler:

Gulbrandsen: Bu ırkçı bir söz!

Tuchel: Bunu duydun mu?

Gulbrandsen: Hayır ama...

Tuchel: Öyleyse sakin ol.

Gulbrandsen: Kendisi söylediğini itiraf etti.

Tuchel: Bilemezsin, kendin duymadıysan bilemezsin.

Özellikle Fransız futbolseverler, futbolcular birlik olmuşken Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Tuchel'in bu tavrının 4. hakeme arka çıkmak gibi olduğunu dile getirdi.

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