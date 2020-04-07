SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Thomas Müller, 2023'e kadar Bayern Münih'te - Spor
Thomas Müller, Bayern Münih, Almanya, Spor

Thomas Müller, 2023'e kadar Bayern Münih'te

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, tecrübeli futbolcu Thomas Müller'in sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

07.04.2020 12:24 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:24
Thomas Müller, 2023'e kadar Bayern Münih'te

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, tecrübeli futbolcu Thomas Müller'in sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Bayern Münih, Thomas Müller ile nikah tazeledi. Alman temsilcisi, 30 yaşındaki futbolcunun mukavelesini 2023 yılına kadar uzattı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bayern Münih CEO'su Karl-Heinz Rummenigge, "Müller'in sözleşmesini 30 Haziran 2023'e kadar iki yıl daha uzatmasından memnunum. Thomas ve danışmanı Ludwig Kögl'a adil görüşmeler için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sportif Direktör Hasan Salihamidzic ise Thomas Müller'in kendileri için özel bir oyuncu olduğunu hatırlatarak, "Thomas ile anlaştığımız için mutluyum. Thomas, kulüp ve taraftarlarımız için bir figür, sahada yol gösteren ve çok şey başaran bir lider. Bunun bizim için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz, ancak Thomas da Bayern'in onun için ne anlama geldiğini biliyor. Uzun görüşmelere ihtiyacımız olmadı ve 2023'e kadar böyle devam edeceği için mutluyuz" şeklinde konuştu.

Kırmızı-beyazlılar, birkaç gün önce de Teknik Direktör Hansi Flick ile 2023'e kadar sözleşme imzalamıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

G.Saraylılara müjde! Aylar süren sakatlığını atlatıp, çalışmaya başladı Spor
G.Saraylılara müjde! Aylar süren sakatlığını atlatıp, çalışmaya başladı
Terim'den sonra, G.Saray'a bir sevindirici haber de Albayrak'tan geldi Spor
Terim'den sonra, G.Saray'a bir sevindirici haber de Albayrak'tan geldi
Antrenmanlara başlayan Bayern, tecrübeli ismin sözleşmesini uzattı Spor
Antrenmanlara başlayan Bayern, tecrübeli ismin sözleşmesini uzattı
Terim'i yıkan haber! Yakın arkadaşı, kalp krizinden hayatını kaybetti Spor
Terim'i yıkan haber! Yakın arkadaşı, kalp krizinden hayatını kaybetti
Güneş, Erdoğan'ın startını verdiği kampanyada ilk 10'a girdi Spor
Güneş, Erdoğan'ın startını verdiği kampanyada ilk 10'a girdi
'Asist yapamıyorsun' diyen Burak'a şaşırtan cevap: Gol atamıyorsun Spor
"Asist yapamıyorsun" diyen Burak'a şaşırtan cevap: Gol atamıyorsun
Sınırları zorlayan güzel boksçu, çıplak pozuyla gönderme yaptı
Sınırları zorlayan güzel boksçu, çıplak pozuyla gönderme yaptı
Karantinada cinsel ilişki partisi düzenleyen Kyle Walker'ın online striptiz kanalına katıldığı ortaya çıktı
Karantinada cinsel ilişki partisi düzenleyen Kyle Walker'ın online striptiz kanalına katıldığı ortaya çıktı
Newcastle Unitedlı Danny Rose, sağlık çalışanlarına yüzlerce pizza gönderdi
Newcastle Unitedlı Danny Rose, sağlık çalışanlarına yüzlerce pizza gönderdi
Zekeriya Alp: İki hakemimizde koronavirüse rastlandı
Zekeriya Alp: İki hakemimizde koronavirüse rastlandı
İsmail Küçükkaya: Fatih Terim'le konuştum, son koronavirüs testinin negatif çıktığını söyledi
İsmail Küçükkaya: Fatih Terim'le konuştum, son koronavirüs testinin negatif çıktığını söyledi
Fenerbahçe kulüp doktorundan müjde: Pozitif vakalar negatife döndü
Fenerbahçe kulüp doktorundan müjde: Pozitif vakalar negatife döndü
Galatasaray'ın yıldızı Falcao, 45 saniyede 106 mekik çekti
Galatasaray'ın yıldızı Falcao, 45 saniyede 106 mekik çekti
Brezilyalı sporcu Natalia Guitler, yaptığı hareketlerle herkesi kendine hayran bırakıyor
Brezilyalı sporcu Natalia Guitler, yaptığı hareketlerle herkesi kendine hayran bırakıyor
İtalya'da futbolcu ve teknik direktör maaşlarında indirim
İtalya'da futbolcu ve teknik direktör maaşlarında indirim
Tottenhamlı Son, Premier Lig'e verilen arada askerliğini yapacak
Tottenhamlı Son, Premier Lig'e verilen arada askerliğini yapacak
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Radomir Antic vefat etti
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Radomir Antic vefat etti
Sergen Yalçın, Filip Marchwinski'nin transfer edilmesini istedi
Sergen Yalçın, Filip Marchwinski'nin transfer edilmesini istedi
Bayern Münih antrenmanlara başladı
Bayern Münih antrenmanlara başladı
Burnley Başkanı Mike Garlick: Lig başlamazsa iflas edeceğiz
Burnley Başkanı Mike Garlick: Lig başlamazsa iflas edeceğiz
Merih Demiral, istatistikleriyle İtalya Ligi'ne damga vurdu
Merih Demiral, istatistikleriyle İtalya Ligi'ne damga vurdu
Ronaldinho hapishaneden ailesine videolu mesaj gönderdi
Ronaldinho hapishaneden ailesine videolu mesaj gönderdi
Trabzonspor'da Erce ve Sörloth, şehirden ayrıldı
Trabzonspor'da Erce ve Sörloth, şehirden ayrıldı
Son dakika: Guardiola'nın annesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Son dakika: Guardiola'nın annesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Takımıyla hiç maça çıkmayan Ivan Jovanovic'in görevine son verildi
Takımıyla hiç maça çıkmayan Ivan Jovanovic'in görevine son verildi
Eskişehirspor'a -6 ve 2 dönem transfer yasağı geliyor
Eskişehirspor'a -6 ve 2 dönem transfer yasağı geliyor
Gary Lineker: Gol atmak, cinsel ilişkiye girmekten daha güzel
Gary Lineker: Gol atmak, cinsel ilişkiye girmekten daha güzel
Ünlü sunucu, terasını ringe çevirdi! Sosyal medyayı sallayan antrenman
Ünlü sunucu, terasını ringe çevirdi! Sosyal medyayı sallayan antrenman
G.Saray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'yı Fortuna Sittard istiyor
G.Saray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'yı Fortuna Sittard istiyor
Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğlulları: Ben olsam Türkiye Ligi'ni tescil ederim
Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğlulları: Ben olsam Türkiye Ligi'ni tescil ederim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Esra Balamir Fahrettin Koca İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Nihat Özdemir Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ateş Polis Nisan Açıklama
Şu an buradasınız: Thomas Müller, 2023'e kadar Bayern Münih'te - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2020 14:11:24. #1.15#
title