Thomas Lemar'ın AS Monaco Formasıyla Attığı En İyi Beş Gol 2015 ve 2018 sezonlar arasında Monaco forması giyen Fransız orta saha oyuncusu Thomas Lemar, Monaco formasıyla 90 maça çıkmış 18 kez rakip fileleri havalandırmıştı. Lemar'ın Monaco formasıyla attığı gollerden en iyi beş tanesini Dugout farkıyla sizler için derledik.

2015 ve 2018 sezonlar arasında Monaco forması giyen Fransız orta saha oyuncusu Thomas Lemar, Monaco formasıyla 90 maça çıkmış 18 kez rakip fileleri havalandırmıştı. Lemar'ın Monaco formasıyla attığı gollerden en iyi beş tanesini Dugout farkıyla sizler için derledik. Kaynak: Dugout