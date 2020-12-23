Thomas Heurtel, gizlice Real Madrid ile görüşünce Barcelona uçağına alınmadı

THY EuroLeague'de Anadolu Efes ile Barcelona arasında oynanan kritik maçın ardından spor dünyasında eşine ender rastlanacak bir kriz yaşandı. Barcelona'dan ayrılıp F.Bahçe'ye imza atması beklenen Thomas Heurtel'in gizlice Real Madrid ile görüştüğü ve bu nedenle İspanya'ya dönüş uçağına alınmadığı belirtildi.

Son günlerde ismi transfer dedikodularında sıkça geçen Thomas Heurtel, takımı Barcelona'nın Anadolu Efes ile oynadığı maçı Sinan Erdem Spor Salonu'nun basın tribününden takip etmişti. Maçın ardından Barcelona kafilesi özel uçakla İspanya'ya dönerken Heurtel'in takım uçağına alınmaması ise Turkish Airlines EuroLeague'in dün gece en çok konuşulan konusuydu.

Kararın, Fransız oyuncunun sözleşmesinin feshi görüşmeleri sırasında menajeri ile birlikte Barcelona'nın arkasından iş çevirdiğini düşünmesi nedeniyle kulüp tarafından alındığı ifade edildi.

FENERBAHÇE'YLE ANLAŞMASI BEKLENİYORDU, GERÇEK REAL MADRID ÇIKTI

Heurtel'in menajerlik şirketi, Barça'yı oyuncunun sözleşmesi feshedildikten sonra Fenerbahçe Beko ile anlaşacağı konusunda ikna etmişlerdi ve oyuncu da koçun planlarında yer almasa da İstanbul'a takımla birlikte seyahat etmek ve "sözde" yeni takımı ile görüşmeleri daha rahat sürdürmek istemişti ancak gerçek ilerleyen sürede ortaya çıktı.

İspanyol devi, Fenerbahçe'nin Heurtel ile ilgilenmediğini ve oyuncunun Real Madrid ile gizli bir şekilde görüşmeler yürüttüğünü öğrendi ve bu görüşmeler nedeniyle Fransız oyuncuyu İspanya'ya götürmedi.

Barcelona'nın bu hareketinden sonra basketbol dünyasından birçok isim, Thomas Heurtel'i savunarak bu harekete tepki gösterdi.