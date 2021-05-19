Thodex'in finans sorumlusuna tutuklama talebi
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Thodex'in finans sorumlusuna tutuklama talebi

İhlas Haber Ajansı / Gamze Erdemir - Haberler | Güncel

- Thodex'in finans sorumlusuna tutuklama talebi Thodex soruşturması kapsamında şirketin finans sorumlusu Rana Azap, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından tutuklanması talebiyle...

- Thodex'in finans sorumlusuna tutuklama talebi

İSTANBUL - Thodex soruşturması kapsamında şirketin finans sorumlusu Rana Azap, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Kripto para borsası Thodex hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Thodex'in finans sorumlusu firari şüpheli Rana Azap, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilmişti.

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan Rana Azap, "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından tutuklanması talebiyle Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüphelinin hakimlikteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, soruşturma kapsamında toplamda 81 şüpheli gözaltına alınmış, aralarında Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in kardeşleri Güven Özer ve Serap Özer'in de bulunduğu 6 şüpheli "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından tutuklanmıştı. 73 şüpheli ise serbest bırakılmıştı.

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Thodex'in finans sorumlusuna tutuklama talebi
Thodex'in finans sorumlusuna tutuklama talebi
Thodex'in finans sorumlusuna tutuklama talebi
Thodex'in finans sorumlusuna tutuklama talebi
Thodex'in finans sorumlusuna tutuklama talebi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gamze Erdemir

Thodex soruşturmasında yakalanarak adliyeye getirilen şirketin finans uzmanı, emniyete götürüldü
Thodex soruşturmasında yakalanarak adliyeye getirilen şirketin finans uzmanı, emniyete götürüldü
Thodex soruşturmasında firari olan şirketin yazılımcısı yakalandı
Thodex soruşturmasında firari olan şirketin yazılımcısı yakalandı
Thodex soruşturmasında firari olan şirketin finans uzmanı yakalandı
Thodex soruşturmasında firari olan şirketin finans uzmanı yakalandı
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