Thodex hesapları bloke mi oldu? 22 Nisan Thodex borsası kapandı mı?

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarla kayıplara karışmasının ardından, soruşturma açılmıştı. Bunun ardından Thodex hesaplarına bloke geldi mi? Thodex borsası kapandı mı? merak edildi. Peki, Thodex kapandı mı? Thodex borsası açık mı kapalı mı? 22 Nisan Thodex işlem yapılıyor mu?

Thodex borsası hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kripto para borsası Thodex'in tüm hesaplarına bloke koydu. Vatandaşlar tarafından merak edilen Thodex hesapları ne olacak, kapanacak mı? Thodex borsası kapandı m? Thodex hesaplarına ne olacak? 22 Nisan Thodex gelişmeleri...

THODEX HESAPLARI BLOKE Mİ OLDU?

Yerli kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarla kayıplara karışmasının ardından, soruşturma açılmıştı. Konu hakkında yeni bir gelişme daha yaşandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu, kripto para borsası Thodex'in tüm hesaplarına bloke koydu.

İnternet sistemlerini kapatan yerli kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in, yaklaşık 2 milyar dolarlık kripto para ile yurt dışına çıktığı iddia edildi. Borsanın kapanmasıyla mağdur olan yatırımcı sayısının 391 bin olduğu öne sürüldü. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, suç duyurularının ardından Özer hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan soruşturma başlattı.

MASAK ise dün itibarıyla harekete geçti. Thodex firmasının Türkiye'deki finansal kuruluşlarda bulunan tüm hesaplarına bloke konuldu.

GİZLİLİK, ARAMA VE EL KOYMA KARARI

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ise 20 Nisan Salı günü saat 19.50'de yurt dışına çıktığı öğrenildi. Özer'in Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gittiği belirlendi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın koordinesince yürütülen soruşturmada, arama, el koyma ve gizlilik kararı alındı.

MASAK ŞİRKETİN HESAPLARINA BLOKE KOYDU

MASAK ise dün itibarıyla harekete geçti. Thodex firmasının Türkiye'deki finansal kuruluşlarda bulunan tüm hesaplarına bloke konuldu.

THODEX'İN KURUCUSU: KAÇMADIM, GERİ DÖNECEĞİM

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Twitter'dan yaptığı açıklama ile iddiaların asılsız olduğunu öne sürdü. Birkaç gün içinde Türkiye'ye geri dönüş yapacağını söyledi.

MAĞDUR VE ŞİRKET ÇALIŞANLARININ İFADESİ ALINIYOR

Mağdur ve şirket çalışanlarının ifadelerine İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğünde devam ediliyor. Şu ana kadar gözaltına alınan bulunmuyor.