THK Başkanı Aşçı'nın ''Uçaklara neden bakım yapılmıyor?'' sorusuna verdiği yanıt spikeri şaşırttı
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THK Başkanı Aşçı'nın ''Uçaklara neden bakım yapılmıyor?'' sorusuna verdiği yanıt spikeri şaşırttı

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Habertürk ekranlarına telefonla bağlanan Türk Hava Kurumu Başkanı Cenap Aşçı, "Uçaklara neden bakım yapılmıyor?" sorusuna "Bakım sorumluluğu Türk Hava Kurumu'nun kendisindedir" yanıtını verdi. Aşçı'nın verdiği yanıt hem ekran başındakileri hem de spikeri şaşırttı.

Türkiye'nin birçok ilinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele aralıksız sürerken Türk Hava Kurumu'na ait yangın söndürme uçaklarının neden kullanılmadığı tartışmaları da sürüyor.

"UÇAKLARIN BAKIMINI YAPMA YETKİSİ KİMDEDİR"

Konuyla ilgili Habertürk ekranlarına telefonla bağlanan THK Başkanı Cenap Aşçı'ya "Uçakların bakımını yapma sorumluluğu kimdedir, nedenbakım yapılmıyor?" sorusu yöneltildi. Aşçı bu soruya "Bakım sorumluluğu Türk Hava Kurumu'nun kendisindedir" yanıtını verdi.

"BAŞKAN OLDUĞUNUZ İÇİN SİZE SORUYORUM"

Bu cevap karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşayan spiker, "Başkan olduğunuz için size soruyorum, neden bakım yapılmadı?" diyerek yeni bir soru daha yöneltti. Aşçı'nın bu soruya cevabı ise "Ben THK Başkanı değilim, THK Kayyum Heyeti Başkanıyım" oldu.

THK Başkanı Aşçı'nın ''Uçaklara neden bakım yapılmıyor?'' sorusuna verdiği yanıt spikeri şaşırttı
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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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THK Başkanı Aşçı'nın ''Uçaklara neden bakım yapılmıyor?'' sorusuna verdiği yanıt spikeri şaşırttı - Haberler
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