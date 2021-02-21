Fenerbahçe'de Thiam ve Caner oyundan çıkarılmalarına tepki gösterdi
Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Göztepe'ye evinde kaybederek şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı. Oyundan alınan Caner ve Thiam, Erol Bulut'a tepki gösterdi.
Fenerbahçe ile Göztepe arasında oynanan maçın 55. dakikasında sarı-lacivertli futbolcu Mame Thiam yerini Pelkas'a bırakırken tepki gösterdi. Thiam'ın, Göztepe maçında oyundan alındıktan sonra saha kenarına gelirken sinirli hali dikkat çekti. Senegalli futbolcu, yedek kulübesine doğru yürürken bu tepkisine devam etti.
CANER'DEN SERT TEPKİ
Teknik direktör Erol Bulut, Göztepe maçında son değişiklik hakkını 88. dakikada Papiss Cisse'yi oyuna almak adına kullandı. Oyundan çıkması adına numarası işaret edilen Caner Erkin, hocasına büyük tepki gösterdi. Tecrübeli sol bek, el hareketlerinin yanı sıra sert sözlerle de bu karara tepki verdi. Caner Erkin, karşılaşmanın 82. dakikasında sarı kart görmüştü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı