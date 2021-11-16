'The Last Dance' dizisindekiler yalan çıktı! Pippen'dan eski dostu Jordan'a ağır suçlamalar

Chicago Bulls'ta yalnızca NBA tarihi değil, spor tarihine damga vuran Scottie Pippen ve Michael Jordan ikilisi, şimdilerde birbirlerinden nefret eder durumda.

LEBRON'DAN YANA

Scottie Pippen, LeBron James mi, Michael Jordan mı? tartışmasına tercihini LeBron'dan yana kullandı.

İşte Pippen'ın açıklamaları:

"BASKETBOLU MAHVETTİ"

Michael Jordan'ın basketbolu mahvettiğini söyleyecek kadar ileri gidebilirim. Eskiden herkes takıma yardım etmek için pas verirdi ama bu 90'larda durdu. Çocuklar Jordan gibi olmak istediler, onun gibi pas vermek istemediler, ribaund almak veya rakibin en iyi oyuncusunu savunmak istemediler. Jordan her şeyin kendisi için yapılmasını istiyordu.

"BU YÜZDEN LEBRON"

Bu yüzden her zaman LeBron James'in bu oyunun gördüğü en iyi oyuncu olduğuna inandım. O sahada her şeyi yapıyor.

"DİZİDE LEBRON'U GEÇMEK İSTEDİ"

Michael şu andaki taraftarlara birçok kişinin ondan daha üstün gördüğü LeBron James'ten geçmişte daha büyük oyuncu olduğunu kanıtlamaya kararlıydı. Yalanlar var. Bu yüzden Michael, belgeselde 'The Last Dance'i değil kendi hikayesini sundu."

"GERÇEKLİKTEN UZAK"

Michael Jordan'ın kariyerini anlatan belgesele bir başka tepki de eski takım arkadaşı Horace Grant'ten gelmişti. Dizi ile ilgili konuşan Grant, "Dizinin eğlendirici olduğunu söyleyebilirdim; ancak orada kimin takım arkadaşları olduğunu biliyoruz. Dizinin yüzde 90'ı gerçeklikten uzak" ifadelerini kullanmıştı.

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet