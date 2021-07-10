TFF'ye oyuncu lisanslarını gönderen Galatasaray, 5 futbolcuyu listeye almadı
Galatasaray, lisansları çıkan 28 futbolcuyu TFF'ye bildirdi. 5 oyuncu listede yer almadı. Taylan Antalyalı, Muslera, Omar, Diagne ve Oğulcan, bu listenin dışında kaldı. Taylan ve Omar'ın sakatlıktan dolayı kaydedilmediği belirtilirken, Diagne'nin kampa gelmediği için listede olmadığı aktarıldı. Muslera da Copa America sonrası tatilde. Oğulcan Çağlayan'daki durumun ise transfer sürecinde yaşanan sıkıntıdan kaynaklı olduğu konuşuluyor.
Sarı-Kırmızılılar, lisansları çıkan 28 futbolcuyu Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Aslan'da Fernando Muslera, Mbaye Diagne, Oğulcan Çağlayan, Omar Elabdellaoui ve Taylan Antalyalı 28 kişilik listede yer almadı.
Taylan Antalyalı: Fıtık ameliyatı oldu
Omar Elabdellaoui: Göz rahatsızlığı (Bireysel çalışmalara başladı)
Fernando Muslera: Copa America sonrası tatilde
Mbaye Diagne: Kampa katılmadı
Oğulcan Çağlayan: Bilinmiyor
İşte TFF'ye bildirilen 28 kişilik liste:
Ali Yavuz Kol
Alpaslan Öztürk
Arda Turan
Atalay Babacan
Aytaç Kara
Barış Alper Yılmaz
Berk Balaban
Christian Luyindama
DeAndre Yedlin
Emin Bayram
Emre Akbaba
Emre Kılınç
Emre Taşdemir
Erkan Süer
Fatih Öztürk
Gökay Güney
Işık Kaan Arslan
İsmail Çipe
Jesse Sekidika
Marcos Do Nascimento Texeira
Mostafa Mohamed
Kerem Aktürkoğlu
Ömer Bayram
Radamel Falcao
Ryan Babel
Sofiane Feghouli
Valentine James Ozornwafor
Yunus Akgün