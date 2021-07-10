TFF'ye oyuncu lisanslarını gönderen Galatasaray, 5 futbolcuyu listeye almadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TFF'ye oyuncu lisanslarını gönderen Galatasaray, 5 futbolcuyu listeye almadı

Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray, lisansları çıkan 28 futbolcuyu TFF'ye bildirdi. 5 oyuncu listede yer almadı. Taylan Antalyalı, Muslera, Omar, Diagne ve Oğulcan, bu listenin dışında kaldı. Taylan ve Omar'ın sakatlıktan dolayı kaydedilmediği belirtilirken, Diagne'nin kampa gelmediği için listede olmadığı aktarıldı. Muslera da Copa America sonrası tatilde. Oğulcan Çağlayan'daki durumun ise transfer sürecinde yaşanan sıkıntıdan kaynaklı olduğu konuşuluyor.

Sarı-Kırmızılılar, lisansları çıkan 28 futbolcuyu Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Aslan'da Fernando Muslera, Mbaye Diagne, Oğulcan Çağlayan, Omar Elabdellaoui ve Taylan Antalyalı 28 kişilik listede yer almadı.

Taylan Antalyalı: Fıtık ameliyatı oldu

Omar Elabdellaoui: Göz rahatsızlığı (Bireysel çalışmalara başladı)

Fernando Muslera: Copa America sonrası tatilde

Mbaye Diagne: Kampa katılmadı

Oğulcan Çağlayan: Bilinmiyor

TFF'ye oyuncu lisanslarını gönderen Galatasaray, 5 futbolcuyu listeye almadı

İşte TFF'ye bildirilen 28 kişilik liste:

Ali Yavuz Kol

Alpaslan Öztürk

Arda Turan

Atalay Babacan

Aytaç Kara

Barış Alper Yılmaz

Berk Balaban

Christian Luyindama

DeAndre Yedlin

Emin Bayram

Emre Akbaba

Emre Kılınç

Emre Taşdemir

Erkan Süer

Fatih Öztürk

Gökay Güney

Işık Kaan Arslan

İsmail Çipe

Jesse Sekidika

Marcos Do Nascimento Texeira

Mostafa Mohamed

Kerem Aktürkoğlu

Ömer Bayram

Radamel Falcao

Ryan Babel

Sofiane Feghouli

Valentine James Ozornwafor

Yunus Akgün

TFF'ye oyuncu lisanslarını gönderen Galatasaray, 5 futbolcuyu listeye almadı
Galatasaray'da 16 milyon euroluk kriz! Falcao, Feghouli ve Babel başa bela oldu
Galatasaray'da 16 milyon euroluk kriz! Falcao, Feghouli ve Babel başa bela oldu
Galatasaray'dan Şenol Güneş'in Taylan Antalyalı ile ilgili sözlerine tepki: Talihsiz açıklamaları üzülerek izledik
Galatasaray'dan Şenol Güneş'in Taylan Antalyalı ile ilgili sözlerine tepki: Talihsiz açıklamaları üzülerek izledik
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Düm Tek Tek Petek Dinçöz Kaan Yıldırım Burak Özçivit
Spor Balotelli Arda Turan Salih Uçan Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TFF'ye oyuncu lisanslarını gönderen Galatasaray, 5 futbolcuyu listeye almadı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 17:33:26. #1.16#

title