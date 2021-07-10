TFF'ye oyuncu lisanslarını gönderen Galatasaray, 5 futbolcuyu listeye almadı

Galatasaray, lisansları çıkan 28 futbolcuyu TFF'ye bildirdi. 5 oyuncu listede yer almadı. Taylan Antalyalı, Muslera, Omar, Diagne ve Oğulcan, bu listenin dışında kaldı. Taylan ve Omar'ın sakatlıktan dolayı kaydedilmediği belirtilirken, Diagne'nin kampa gelmediği için listede olmadığı aktarıldı. Muslera da Copa America sonrası tatilde. Oğulcan Çağlayan'daki durumun ise transfer sürecinde yaşanan sıkıntıdan kaynaklı olduğu konuşuluyor.