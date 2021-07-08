TFF'ye ihtar çeken Kulüpler Birliği'ne taraftarlardan tam destek: Futbola sınır istemiyoruz

Kulüpler Birliği'nden TFF'ye gelen tarihi gözdağı sonrası sosyal medyada Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor taraftarları başta olmak üzere birçok futbolsever Federasyon'a karşı tek vücut oldu. "Futbola sınır istemiyoruz" etiketi altında organize olan taraftarlar özellikle yabancı oyuncu kuralının değişmesi gerektiğini belirten paylaşımlarla Kulüpler Birliği'ne destek oldu.

Kulüpler Birliği'nde gerçekleşen kritik toplantıdan tarihi kararlar çıktı. Kulüpler Birliği, "Türk futbol yargı sisteminin bağımsız ve Genel Kurul tarafından seçilerek oluşturulması, Merkez Hakem Kurulu'nda liyakatin esas olması, sistemle alınan kararların şeffaf olması, yabancı oyuncu sayısı konusunda alınan karardan ivedilikle geri dönülmesi, Kulüp lisans Talimatı kriterlerinin pandemi koşullarının oluşturduğu etki ve kulüplerimiz gerçekleri doğrultusunda yeniden oluşturulması" taleplerini TFF'ye iletti ve bu taleplere olumlu yanıt alınmaması durumunda kulüplerin maçlara çıkmama seçeneğini düşüneceğini belirtti.

TARAFTARLAR YABANCI OYUNCU KURALINI İSTEMİYOR

Sosyal medyada Kulüpler Birliği'nin bu çıkışına destek veren taraftarlar "Futbola sınır istemiyoruz" etkiketiyle paylaşımlar yapmaya başladı. 4 büyüklerin taraftarlarının öncü olduğu bu akıma birçok futbolsever de destek verdi ve özellikle yabancı futbolcu kuralında TFF'nin geri adım atması istendi.