TFF ve Kulüpler Birliği'nden aşı kararı: "Alt liglerden üst lige kadar herkes aşı olacak"
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TFF ve Kulüpler Birliği'nden aşı kararı: "Alt liglerden üst lige kadar herkes aşı olacak"

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği arasındaki toplantı sona erdi. Toplantıda futbolcular, teknik adam ve hakemlerin aşılanması kararı alındı. Futbol ailesindeki çalışanların, 1 ay içerisinde aşılanması planlanıyor. Kararı, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıkladı.

Kulüpler Birliği ile TFF arasındaki toplantı sona erdi. Aşı konusu da ele alındı. Sağlı Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda teknik adam, futbolcular, hakemler ve futbol ailesindeki çalışanların 1 ay içerisinde aşılanması planlanıyor.

TFF ve Kulüpler Birliği'nden aşı kararı: Alt liglerden üst lige kadar herkes aşı olacak

"1 AY İÇİNDE YAPILACAK"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da Kulüpler Birliği toplantısı sonrası kararla ilgili konuştu ve "Alt liglerden başlayarak en üst lige kadar tüm futbol ailesine 1 ay içinde aşı yapılacak" dedi.

TFF ve Kulüpler Birliği'nden aşı kararı: 'Alt liglerden üst lige kadar herkes aşı olacak'
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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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