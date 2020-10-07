TFF, stat localarının seyircilere açılmasına karar verdi

Türkiye Futbol Federasyonu, koronavirüs pandemisi nedeniyle seyircisiz oynanan maçlar nedeniyle kulüplerin gelir kaybını azaltmak için yeni bir karar aldı. Buna göre stat localarına seyirci alınmasına karar verilirken, taraftarlar maç boyunca locanın içinde kalacak.