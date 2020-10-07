TFF, stat localarının seyircilere açılmasına karar verdi
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TFF, stat localarının seyircilere açılmasına karar verdi

07.10.2020 08:58 | Son Güncelleme: 07.10.2020 09:21

Türkiye Futbol Federasyonu, koronavirüs pandemisi nedeniyle seyircisiz oynanan maçlar nedeniyle kulüplerin gelir kaybını azaltmak için yeni bir karar aldı. Buna göre stat localarına seyirci alınmasına karar verilirken, taraftarlar maç boyunca locanın içinde kalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun, pandemi döneminde büyük gelir kaybına uğrayan Süper Lig kulüplerinden gelen yoğun talep doğrultusunda statlardaki locaların seyircilere açılmasına karar verdiği öğrenildi.

TFF Yönetim Kurulu'nun son toplantısında locaların yeniden taraftarlara açılması konusunu masaya yatırdı. Toplantıda kulüplerin maddi gelir elde edebilmesi ve statların yeniden taraftarla buluşabilmesi için locaların açılması konusunda görüş birliğine varıldığı vurgulandı.

MAÇ BOYU LOCA İÇİNDE KALACAKLAR

Buna göre tüm statlara loca kapasiteleri kadar seyirci alınabilecek. Taraftarlar maç boyu loca içinde kalacak.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada önümüzdeki dönemde statlara belirli sayıda taraftar alınıp, alınmayacağı yönündeki soruya, "Önümüzdeki haftalarda salgının seyrine göre localardan başlamak üzere gündeme alabiliriz" yanıtını vermişti.

(Milliyet)

TFF, stat localarının seyircilere açılmasına karar verdi
Haber Yorumları (1)
GENOVA: Sizede bu yakışır yine tff yine saçmalık ne beklenirki sizden saglık birimleri mesafe diyor siz iç içe sokuyorsunuz anca bu kadar ..........
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