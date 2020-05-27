TFF Sağlık Kurulu, Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nü güncelledi! Pozitif vaka çıkan takıma ve rakibine test yapılacak TFF Sağlık Kurulu, Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nü güncelledi. TFF tarafından yapılan açıklama ve paylaşılan protokolde kulüplerin maç dönemi boyunca en az 8 kere teste girmesinin zorunlu olduğu, herhangi bir futbolcuda pozitif vaka çıkması halinde tüm takımın ve oynadıkları rakip oyuncuların teste tabi tutulacağı belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu, Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nü güncelledi.

TFF'nin internet sitesinde yapılan açıklamada, 20 Mayıs'ta TFF'nin Kulüpler Birliği ile gerçekleştirdiği toplantıda kulüp başkanlarından gelen görüşler ile TFF Sağlık Kurulu'nun Süper Lig takım doktorları ile 23 Mayıs'taki görüş alışverişi çerçevesinde "Futbola Dönüş Öneri Protokolü"nün güncellendiği bildirildi.

"MAÇ DÖNEMİ İÇİNDE EN AZ 8 KERE TESTE GİRMEK ZORUNDALAR"

Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nde yer alan ifadede, "Tüm oyuncular, teknik ve destek ekipleri ile maç operasyonu içinde yer alacak çalışanlar müsabaka dönemi içerisinde en az 8 kere teste girmek zorundadır. Bu testler her müsabakadan 2 gün önce uygulanmalı" bilgisi verildi.

İşte protokolde yer alan maddelerden bazıları;

- Tüm takımlar test yaptıracak.

- Testi pozitif çıkanlar tesislere alınmayacak.

- Personelde pozitif vaka varsa tüm personel, oyuncuda varsa tüm oyuncular ve karşılaştıkları rakip test tabi tutulacak.

- Testi pozitif çıkanlar oynamayacak.

Maç öncesi uygulanacak kurallar;

- Seremonide tokalaşmak yok

- Takım fotoğrafı verilmeyecek

- Gol sevincinde kulübe bir araya gelmek yok

- Hakemlere en fazla 2 metre yaklaşılacak

- Yedek kulübesinde sosyal mesafe 1.5 metre

Kaynak: AA