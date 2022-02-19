TFF onayından geçen sahada ilk maç oynandı

Zonguldak Amatör Futbol U-16 Ligi bugün Çaycuma Sentetik Futbol Sahası'nda Çaycuma Gençlerbirliği SK- Karadonspor arasında oynanan müsabaka ile başladı.

Yenilenen zemin sonrası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) onayından geçen bugün Çaycuma Sentetik Futbol Sahası'nın açılış maçı olarak oynanan Çaycuma Gençlerbirliği SK - Karadonspor müsabakası 0-0 eşitlik ile sonuçlandı. Maç sonucu her iki takımda sahadan birer puan ile ayrıldı.

Maçın ikinci yarısında Karadonspor oyuncusu Barış yaşadığı sakatlık sonucu ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tedavisine devam ediliyor. - ZONGULDAK