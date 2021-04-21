TFF'nin Cüneyt Çakır'ı tebrik etmek için kullandığı fotoğraf alay konusu oldu: Prittle mi yapıştırdınız!
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TFF'nin Cüneyt Çakır'ı tebrik etmek için kullandığı fotoğraf alay konusu oldu: Prittle mi yapıştırdınız!

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Pandemi nedeniyle ertelenen EURO 2020'de görev verilen tek Türk hakem olan Cüneyt Çakır, TFF'nin resmi hesaplarından tebrik edildi. Ama bu tebrikten daha çok konuşulan olay ise TFF'nin kullandığı görüntü kalitesi düşük fotoğraf oldu. Cüneyt Çakır'a ait eski ve görüntü kalitesi zayıf olan vesikalık fotoğraf, futbolseverlerin alay malzemesi oldu. Bir kullanıcının, "Fotoğrafı pritlte mi yapıştırdınız" yorumu, ilginç görüşlerin gelmesine neden oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, bu kez çok ilginç şekilde tartışılıyor. Koronavirüs nedeniyle bu yaza ertelenen EURO 2020'de görev yapacak tek Türk hakem olan Cüneyt Çakır ve ekibi, resmi siteden tebrik edildi. Ancak kullanılan fotoğraf sosyal medyanın diline düştü. Çakır'a ait görüntü kalitesi düşük eski bir fotoğrafın tercih edilmesi, alay konusu oldu.

TFF'nin Cüneyt Çakır'ı tebrik etmek için kullandığı fotoğrafla dalga geçildi: Prittle mi yapıştırdınız!

İşte o yorumlar:

TFF'nin Cüneyt Çakır'ı tebrik etmek için kullandığı fotoğrafla dalga geçildi: Prittle mi yapıştırdınız!
TFF'nin Cüneyt Çakır'ı tebrik etmek için kullandığı fotoğrafla dalga geçildi: Prittle mi yapıştırdınız!
TFF'nin Cüneyt Çakır'ı tebrik etmek için kullandığı fotoğraf alay konusu oldu: Prittle mi yapıştırdınız!
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