TFF'nin Cüneyt Çakır'ı tebrik etmek için kullandığı fotoğraf alay konusu oldu: Prittle mi yapıştırdınız!

Pandemi nedeniyle ertelenen EURO 2020'de görev verilen tek Türk hakem olan Cüneyt Çakır, TFF'nin resmi hesaplarından tebrik edildi. Ama bu tebrikten daha çok konuşulan olay ise TFF'nin kullandığı görüntü kalitesi düşük fotoğraf oldu. Cüneyt Çakır'a ait eski ve görüntü kalitesi zayıf olan vesikalık fotoğraf, futbolseverlerin alay malzemesi oldu. Bir kullanıcının, "Fotoğrafı pritlte mi yapıştırdınız" yorumu, ilginç görüşlerin gelmesine neden oldu.