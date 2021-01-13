Fenerbahçe, efsanesi Lefter Küçükandonyadis'i vefatının 9. yılında andı
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Fenerbahçe, efsanesi Lefter Küçükandonyadis'i vefatının 9. yılında andı

13.01.2021 11:27 | Son Güncelleme: 13.01.2021 11:39
Fenerbahçe, efsanesi Lefter Küçükandonyadis'i vefatının 9. yılında andı

Fenerbahçe Kulübü, efsane isimlerinden Lefter Küçükandonyadis'i vefatının 9'uncu yıl dönümünde andı.

Fenerbahçe Kulübü, efsane isimlerinden Lefter Küçükandonyadis'i vefatının 9'uncu yıl dönümünde andı.Lefter Küçükandonyadis, Fenerbahçe formasıyla 1950'de Milli Küme şampiyonluğu yaşarken, fileleri 14 kez havalandırarak gol kralı oldu.Türkiye Ligi'nde de 3 şampiyonluk yaşayan efsane isim, sarı lacivertli formayla toplamda 4 Türkiye, 3 İstanbul Ligi şampiyonluğu kazandı. 43 yaşına kadar futbol oynayan Lefter'in golcülüğü için taraftarlar, "Ver Lefter'e, yaz deftere" tezahüratları yapmıştı.Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "13 Ocak 2012'de büyük bir üzüntüyle ebediyete uğurladığımız, camiamızın ve Türk sporunun önemli değeri, efsanemiz Lefter Küçükandonyadis'i vefatının 9'uncu yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz" denildi.BAKAN KASAPOĞLU DA UNUTMADIGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe'nin efsanelerinden Lefter Küçükandonyadis'i vefatının 9. yılında anan bir paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Lefter Küçükandonyadis'i anan Bakan Kasapoğlu, "Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin efsanelerinden 'Ordinaryüs' Lefter Küçükandonyadis'i vefatının 9. yılında saygıyla yad ediyorum" ifadelerini kullandı.TFF: LEFTER KÜÇÜKANDONYADİS'İ SAYGIYLA ANIYORUZTürkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada: "A Milli Takımımız ve Fenerbahçe'nin unutulmaz oyuncusu, 2018-2019 sezonuna adını vermekten büyük onur duyduğumuz,  Türk futbolunun efsane ismi 'Ordinaryüs' Lefter Küçükandonyadis'i vefatının 9. yıl dönümünde saygıyla anıyoruz" ifadelerine yer verdi.

(FOOTĞRAFLI)


- İstanbul
Fenerbahçe, efsanesi Lefter Küçükandonyadis'i vefatının 9. yılında andı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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